Flirs köp av Transpondertech klart

I augusti sålde försvarskoncernen Saab sin verksamhet inom kommunikations- och navigationsutrustningar för sjöfarten till amerikanska Flir. Nu är alla tillstånd på plats och Linköpingsbolaget Transpondertech har bytt ägare.

Transpondertech utvecklar positioneringssystem för sjöfaten (AIS), VHF Data Exchange System (VDES) samt satellitnavigeringslösningar. Det handlar om produkter för yrkesmässig sjöfart som klarar utmanande förhållanden.

Teledyne Technologies svenska dotterbolag Flir Systems står som köpare, och verksamheten kommer att bli en del av koncernens maritima verksamhet med varumärken som Raymarine och Flir Maritime.