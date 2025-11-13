Arxiv tar strid mot AI-artiklar

Webbplatsen Arxiv (arXiv) slutar att ta emot vissa typer av texter om de inte är vetenskapligt granskade. En våg av AI-genererade texter tvingar Arxiv att kompromissa med sitt koncept att snabbpublicera nya forskningsresultat.

Även forskare tar numera chattbottar till hjälp med skrivandet, och området datavetenskap är särskilt drabbat. I alla fall på Arxiv, som larmar om en flodvåg av texter som inte ger vetenskapliga bidrag. Det rapporterar 404 Media.

Arxiv är en webbplats där forskare kan publicera sig innan deras texter antagits av en ”riktig” journal. Den är populär inom flera discipliner för sin snabbhet och tillgänglighet. Publiceringsprocessen på vetenskapliga journaler kan ta många månader och publiceringen i sig hamnar ofta bakom en betalvägg.

På Arxiv läggs texter in utan den tidsödande traditionella kollegiala granskningen. Sakkunniga gör ändå en rimlighetsgranskning. Men nu översvämmas de av AI-genererade artiklar som inte håller måttet. Inom området datavetenskap kommer det in hundratals AI-slaskartiklar per månad.

Så från och med nu måste två typer av artiklar vara kollegialt granskade innan de tas emot: översiktsartiklar, alltså sammanfattningar av forskningsläget, och positionspapper – akademiska debattartiklar.

Den som vill publicera sådana artiklar måste bifoga dokumentation på en godkänd peer review.

AI-slask drabbar inte bara Arxiv. Etablerade journaler har tvingats dra tillbaka undermåligt AI-genererat innehåll och journalernas granskare har ertappats med att leverera undermåliga AI-baserade omdömen.

De flesta AI-artiklar ratas av Arxiv, men när de är av god kvalitet förekommer det att de godkänns, även när Arxiv vet att de är producerade med hjälp av AI.