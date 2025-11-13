80 procent av Conrad är B2B

Tyska Conrad är på god väg att bli en renodlad distributör till företagskunder. Bara en enda fysisk butik för privatpersoner finns kvar och 80 procent av omsättningen kommer numera från företagskunder.

Den som reste i Tyskland för tio år sedan stötte antagligen på någon av Conrads 35 butiker med en salig blandning av produkter man i Sverige kunde hitta hos dåvarande Elfa, Clas Ohlsson, Kjell & Company, Jula eller Biltema.

I dag finns bara butiken vid logistikcentret i Wernberg-Köblitz, Bayern, kvar, samtidigt som det tillkommit tre butiker i Köln, Mannheim och Regensburg för företagskunder.

Omsvängningen mot företagskunder i de 17 länder i Europa där Conrad är verksamt, inklusive Sverige, har lett till att dessa står för 80 procent av omsättningen idag.

Det familjeägda bolaget har runt 10 miljoner komponenter i sortimentet plus e-handelslösningar som kan skräddarsys efter kundernas behov.