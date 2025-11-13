Svensk industri kraftsamlar för Chips Act 2.0

Branschorganisationen Svensk Elektronik vill tillsammans med svensk industri se en balanserad och branschorienterad strategi för det som ska bli den andra versionen av EU:s Chips Act. De vill ha med hela elektronikvärdekedjan – från design och material, komponenter och utrustning till tillverkning och systemintegration och har tagit fram ett policydokument med nio prioriterade områden.

– Vi har tagit fram det för att ytterligare trycka på det som är viktigt för svenska industriföretag. Till exempel har vi med synpunkter som Ericsson och Polar Light framfört vid flera tillfällen, inklusive på Stora Elektronikdagen. Position Paper delar vi nationellt med Regeringskansliet och myndigheter (Vinnova, Tillväxtverket, FMV) så att de vet var industrin står i frågan. Vi använder det i dialogen med EU-kommissionen och andra internationella branschorganisationer och aktörer. Vi skickar självklart in det till EU-kommissionen innan deadline, skriver Svensk Elektroniks ordförande Elisabet Österlund i ett epostmeddelande till Elektroniktidningen.

Den 29 oktober ställde sig samtliga EU:s 27 medlemsländer bakom den nederländska regeringens initiativ till en uppdaterad europeisk halvledarstrategi – ett ”Chips Act 2.0”. Initiativet kallat Semicon Coalition vill se en mer fokuserad strategi där EU identifierar och stärker sina nyckelpositioner i värdekedjan: forskning, material, konstruktion, utrustning, tillverkning och viktiga slutanvändningar.

Som en del i arbetet med Chips Act 2.0 finns det möjlighet att lämna in synpunkter på halvledarförordningen senast den 28 november 2025.

Policydokumentet som Svensk Elektronik och Semicon Sweden tagit fram, "Industry Recommendations for the EU Chips Act 2.0", blir ett inspel till EU men också till departement och myndigheter i Sverige.

Dokumentet har nio huvudpunkter:

Anpassa politiska åtgärder till industrins och slutanvändarnas verklighet.

Stärka Europas position i de globala halvledarvärdekedjorna.

Integrera forskning och innovation med industrialisering.

Förbättra finansieringsinstrumenten och inrätta en särskild budget för halvledarsektorn.

Utveckla en strategi för strategisk elektronikproduktion i Europa.

Bygga motståndskraft för att säkerställa en stabil tillgång på halvledare till kritiska sektorer.

Överbrygga tillväxtklyftan för europeiska start-ups och små och medelstora företag.

Fokusera på Europas styrkor och möjligheter inom AI.

Möjliggöra innovation i hela elektronikens värdekedja – med fokus på motståndskraft.

Tilläggas kan att branschföreningen Svensk Elektronik och projektet Semicon Sweden också arbetar med att ta fram en nationell halvledarstrategi för Sverige som ska öka Sveriges konkurrenskraft och framtida tillväxt, säkra ekonomisk och teknisk resiliens och skydda kritisk teknik och kunskap mot säkerhetsrisker. Ambitionen är att identifiera styrkor, överbrygga gap och bygga strategiska samarbeten både nationellt och inom EU. Den ska bli klar i början av nästa år.

Policydokumentet finns här (länk).