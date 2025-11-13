Sökes: Tio cleantechföretag till Tyskland

Swedish-German Cleantech Platform 2026 söker nu tio små och medelstora svenska företag till nästa års program. Företagsacceleratorn drivs av Energimyndigheten i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren och är till för företag med innovativa energilösningar som vill in på den tyska marknaden.

Swedish-German Cleantech Platform sträcker sig över ett år och erbjuder coaching kring den tyska marknaden samt individuell rådgivning för att optimera företagets erbjudande. Även skräddarsydda B2B-möten med potentiella kunder och partners ingår i programmet.

För att få delta krävs en produkt eller lösning som bidrar till ett hållbart och effektivt energisystem, särskilt med fokus på hållbara städer och som är redo att skala på den tyska marknaden. Dessutom ska företaget rymmas inom kategorin litet eller medelstort.

Programmet i korthet:

Gemensam kickoff i Berlin, inklusive deltagande i SET Tech Festival som arrangeras av den tyska energiagenturen Dena

Framtagning av individuella marknadsstrategier

En delegationsresa som inkluderar rundabordssamtal, pitch-sessioner, nätverksevent och bokning av individuella B2B-möten med potentiella kunder och partners

Avslutningsworkshop

Senast 1 december ska ansökan vara inne (länk).