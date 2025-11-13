JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Waymos robotaxi nu på motorvägar

Googles syskonbolag robotaxibolaget Waymo kör nu på motorvägar med betalande vanliga passagerare. Först ut är San Francisco Bay Area, Los Angeles och Phoenix. 

Det är de orter där Waymo först etablerade sig. Waymo har experimenterat länge i motorvägshastigheter, freeways, och egen personal ska ha rullat på motorvägar i ett år redan. Men aldrig i öppen kommersiell trafik.

Utöver att kunna dunka sig i ryggen åt den tekniska prestationen i sig, kan passagerarna glädjas åt att för vissa sträckor kunna halvera restiden genom att nu kunna åka motorväg mellan A och B. 

Det kommer att öka intresset för att använda Waymo dessa sträckor – med San Franciscos flygplats som ett lukrativt exempel.

Den högre hastigheten betyder att bilen måste kunna spana längre bort och att den behöver kunna reagera snabbare. Och så betyder den att olyckor är farligare. 

I princip är det tekniskt enklare att köra på motorväg med mindre regler och enklare trafik. Men vad som helst kan fortfarande hända. Att det nästan aldrig gör det är i själva verket ett problem: det betyder att det finns mindre träningsdata för Waymos självkörningsagent. Den träningen sker istället i simulatorer och på avstängda övningsbanor.

Waymopersonal ska ha tagit resor på motorvägar i ett år redan. Men nu är möjligheten öppen för allmänhet som anmäler sin beredskap i appen. Den statistik som Waymo själv tar fram om sina fordon brukar säga att de gör trafiken säkrare. 

Waymos taxitjänst täcker nu  Kiseldalen från San Franciso ner till San Jose. 

Waymos taxi expanderar i rask takt till fler orter i USA.  Nästa år hoppas Waymo kunna göra premiär utomlands: i London och Tokyo.

Waymo trappar även upp antalet körningar kraftigt: i Kalifornien gjorde Waymo 4,3 miljoner körningar i månaden under Q3, mot 3,5 miljoner under andra kvartalet.

Också Tesla har ”lanserat” robotaxi, men rullar bara runt i en handfull övervakade bilar. Körupplevelsen ska enligt Teslas tidigare AI-chef Andrej Karpathy vara på samma nivå som Waymo. Men det är fundamentalt att självkörande bilar inte orsakar olyckor och Tesla har aldrig demonstrerat att dess självkörningsagent är tillräckligt pålitlig.

Svensk industri kraftsamlar för Chips Act 2.0
13 nov 2025 12:33 - Per Henricsson
Svensk industri kraftsamlar för Chips Act 2.0

Branschorganisationen Svensk Elektronik vill tillsammans med svensk industri se en balanserad och branschorienterad strategi för det som ska bli den andra versionen av EU:s Chips Act. De vill ha med hela elektronikvärdekedjan – från design och material, komponenter och utrustning till tillverkning och systemintegration och har tagit fram ett policydokument med nio prioriterade områden.

13 nov 2025 12:35 - Jan Tångring
Googles syskonbolag robotaxibolaget Waymo kör nu på motorvägar med betalande vanliga passagerare. Först ut är San Francisco Bay Area, Los Angeles och Phoenix. 

Arxiv tar strid mot AI-artiklar
13 nov 2025 08:38 - Jan Tångring
Arxiv tar strid mot AI-artiklar

Webbplatsen Arxiv (arXiv) slutar att ta emot vissa typer av texter om de inte är vetenskapligt granskade. En våg av AI-genererade texter tvingar Arxiv att kompromissa med sitt koncept att snabbpublicera nya forskningsresultat.

80 procent av Conrad är B2B
13 nov 2025 08:08 - Per Henricsson
80 procent av Conrad är B2B

Tyska Conrad är på god väg att bli en renodlad distributör till företagskunder. Bara en enda fysisk butik för privatpersoner finns kvar och 80 procent av omsättningen kommer numera från företagskunder.

Sökes: Tio cleantechföretag till Tyskland
13 nov 2025 08:07 - Per Henricsson
Sökes: Tio cleantechföretag till Tyskland

Swedish-German Cleantech Platform 2026 söker nu tio små och medelstora svenska företag till nästa års program. Företagsacceleratorn drivs av Energimyndigheten i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren och är till för företag med innovativa energilösningar som vill in på den tyska marknaden.

Einride tar bakvägen till USA-börsen
12 nov 2025 13:26 - Per Henricsson
Einride tar bakvägen till USA-börsen

Ellastbils- och logistikbolaget Einride ska noteras på New York-börsen under första halvan av 2026 genom en fusion med ett så kallat spac-bolag. Värderingen landar runt 17 miljarder kronor och kan ge bolaget flera miljarder i nytt kapital.

Tolv Industridoktorandprojekt från SSF
12 nov 2025 10:22 - Jan Tångring
Tolv Industridoktorandprojekt från SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar industridoktorander hos Arguseye, Einride, AstraZeneca, GKN, Uddeholms, ABB, Electa, Ericsson, Karolinska sjukhuset och EKT.

Peter efter Peder på Rotakorn
12 nov 2025 09:31 - Per Henricsson
Peter efter Peder på Rotakorn

Efter 35 år lämnar branschprofilen Peder Olausson, grundare av komponentmäklaren Rotakorn, över vd-posten till Peter Rodriguez. Han är idag ansvarig för den dagliga verksamheten.

Flirs köp av Transpondertech klart
12 nov 2025 08:51 - Per Henricsson
Flirs köp av Transpondertech klart

I augusti sålde försvarskoncernen Saab sin verksamhet inom kommunikations- och navigationsutrustningar för sjöfarten till amerikanska Flir. Nu är alla tillstånd på plats och Linköpingsbolaget Transpondertech har bytt ägare.

Amerikanskt GaN-bolag tar in en miljard
12 nov 2025 08:50 - Per Henricsson
Amerikanskt GaN-bolag tar in en miljard

Navitas Semiconductor har fyllt på kassan med 100 miljoner dollar före emissionskostnader. Pengarna ska användas för att accelerera tillväxten i kraftförsörjningstillämpningar med högre effekter.

Kinesiska batteristationer stabilisererar Sveriges elnät
11 nov 2025 15:25 - Jan Tångring
Kinesiska batteristationer stabilisererar Sveriges elnät

Elbilstillverkaren Nio har åtta batteribytesstationer i Sverige som nu börjat hjälpa till att hålla det svenska elnätet på 50 Hz. Nios stationer var alltid tänkta att fungera som elnätsbatterier.

Globalfoundries tar över TSMC:s GaN-process
11 nov 2025 09:12 - Per Henricsson
Globalfoundries tar över TSMC:s GaN-process

Foundryt Globalfoundries har licensierat konkurrenten TSMC:s galliumnitridprocess för kraftkomponenter och ska sätta upp produktion i Vermont, USA.

EU överväger att kasta ut Huawei
11 nov 2025 09:19 - Per Henricsson
EU överväger att kasta ut Huawei

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg utreder EU-kommissionen om det går att tvinga medlemsländerna att fasa ut Huawei och ZTE från sina mobilnät. 

En dag med Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik
11 nov 2025 08:04 - Per Henricsson
En dag med Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik

Den 26 november arrangerar SCCC, Swedish Chips Competence Centre, en haldag på Chalmers för alla som är nyfikna på vad det nationella kompetenscentret kan erbjuda.

Vill förebygga batteribränder
11 nov 2025 08:02 - Per Henricsson

Felsorterade litiumjonbatterier orsakar bränder på återvinningsanläggningar. Nu startar Linnéuniversitetet ett forskningsprojekt tillsammans med aktörer inom avfallsbranschen som ska öka kunskapen om batteriåtervinning.

Tesla vill bygga egen halvledarfabrik
10 nov 2025 14:56 - Per Henricsson

Elon Musk antyder att Tesla kan bli helt vertikalt integrerat – även inom halvledarproduktion. Under bolagets årsstämma förra veckan berättade han att företaget överväger att bygga och driva egna halvledarfabriker för att säkra tillgången på AI-kretsar till bilarnas självkörningssystem och till humanoidroboten Optimus, skriver EE Times.

En mobil för skyddsvärd information
10 nov 2025 09:50 - Per Henricsson
En mobil för skyddsvärd information

Linköpingsbolaget Sectra lanserar en mobil med tillhörande tjänst för myndigheter, kommuner, samhällsviktiga verksamheter och företag som behöver en säker kommunikationsplattform men inte signalskydd. Den nya modellen har döpts till Tiger/E Managed Service och kompletterar S-modellen som används av både EU-administrationen och Nato.

Tre timmar gratis el i Australien
10 nov 2025 08:31 - Jan Tångring
Tre timmar gratis el i Australien

 Invånarna i tre delstater i Australien kommer att få gratis el under tre timmar varje dag. Det är för att hushållen ska flexa sin förbrukning för att sänka belastningen på elnätet.

Kina häver exportstopp till USA på kritiska metaller
10 nov 2025 08:22 - Per Henricsson

Kina har tillfälligt hävt sitt exportförbud till USA på gallium, germanium och antimon, skriver nyhetsbyrån Reuters med hänvisning till landets handelsdepartement. Exporten omfattas fortsatt av strikt licensplikt och kontroller från Peking.

Nya pengar räddar solcellsbolaget
07 nov 2025 14:50 - Per Henricsson
Nya pengar räddar solcellsbolaget

Solcellsbolaget Exeger, som fortfarande väntar på ett kommersiellt genombrott, har tagit in 160 miljoner kronor i form av lån och nytt kapital, skriver Dagens Industri. Pengarna uppskattas räcka till mars nästa år.

