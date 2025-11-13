Waymos robotaxi nu på motorvägar

Googles syskonbolag robotaxibolaget Waymo kör nu på motorvägar med betalande vanliga passagerare. Först ut är San Francisco Bay Area, Los Angeles och Phoenix.

Det är de orter där Waymo först etablerade sig. Waymo har experimenterat länge i motorvägshastigheter, freeways, och egen personal ska ha rullat på motorvägar i ett år redan. Men aldrig i öppen kommersiell trafik.

Utöver att kunna dunka sig i ryggen åt den tekniska prestationen i sig, kan passagerarna glädjas åt att för vissa sträckor kunna halvera restiden genom att nu kunna åka motorväg mellan A och B.

Det kommer att öka intresset för att använda Waymo dessa sträckor – med San Franciscos flygplats som ett lukrativt exempel.

Den högre hastigheten betyder att bilen måste kunna spana längre bort och att den behöver kunna reagera snabbare. Och så betyder den att olyckor är farligare.

I princip är det tekniskt enklare att köra på motorväg med mindre regler och enklare trafik. Men vad som helst kan fortfarande hända. Att det nästan aldrig gör det är i själva verket ett problem: det betyder att det finns mindre träningsdata för Waymos självkörningsagent. Den träningen sker istället i simulatorer och på avstängda övningsbanor.

Waymopersonal ska ha tagit resor på motorvägar i ett år redan. Men nu är möjligheten öppen för allmänhet som anmäler sin beredskap i appen. Den statistik som Waymo själv tar fram om sina fordon brukar säga att de gör trafiken säkrare.

Waymos taxitjänst täcker nu Kiseldalen från San Franciso ner till San Jose.

Waymos taxi expanderar i rask takt till fler orter i USA. Nästa år hoppas Waymo kunna göra premiär utomlands: i London och Tokyo.

Waymo trappar även upp antalet körningar kraftigt: i Kalifornien gjorde Waymo 4,3 miljoner körningar i månaden under Q3, mot 3,5 miljoner under andra kvartalet.

Också Tesla har ”lanserat” robotaxi, men rullar bara runt i en handfull övervakade bilar. Körupplevelsen ska enligt Teslas tidigare AI-chef Andrej Karpathy vara på samma nivå som Waymo. Men det är fundamentalt att självkörande bilar inte orsakar olyckor och Tesla har aldrig demonstrerat att dess självkörningsagent är tillräckligt pålitlig.