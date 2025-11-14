JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. NCAB köper Multi-Teknik

NCAB köper Multi-Teknik

Mönsterkortsleverantören NCAB köper konkurrenten Multi-Teknik Mönsterkort med kontor i Göteborg, Litauen och i Kina.

Multi-Teknik har en 50-årig historia som inleddes med en mönsterkortsfabrik i Göteborg. Den egna tillverkningen lades ner 2008 och därefter har bolaget bedrivit en renodlad tradingverksamhet. Omsättningen ligger på cirka 110 miljoner kronor.

Företaget har åtta anställda i Göteborg, fem i Kina och två i Litauen. NCAB skriver i pressmeddelandet att Multi-Teknik har en stark position i Västsverige och blir ett fint komplement till den egna verksamheten.

Kunderna finns främst inom industri, fordon, telekom och medicinteknik.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under december 2025. De två före detta ägarna kommer att stanna kvar under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig integration.

NCAB köper Multi-Teknik
14 nov 2025 08:37 - Per Henricsson
NyheterLäs mer...
Ökar effekten i i7A till 1 000 W
14 nov 2025 08:26 - Per Henricsson
Ökar effekten i i7A till 1 000 W

TDK-Lambda breddar sin serie icke-isolerade DC/DC-omvandlare i7A med nya modeller som levererar upp till 1 000 W uteffekt och ström på 60 A respektive 80 A. Det är en effektökning på upp till 82 procent jämfört med tidigare modeller – utan att produkterna blivit större.

ProduktLäs mer...
AMD:s rf-FPGA i provex
14 nov 2025 07:51 - Per Henricsson
AMD:s rf-FPGA i provex

För ett år sedan lanserade AMD en ny medlem i FPGA-familjen Versal för tillämpningar som radar, elektronisk krigföring och test & mät. AD-omvandlarna har en bandbredd på 18 GHz och kan sampla i 32 Gbit/s. Den första medlemmen i familjen, VR1602, finns nu i provexemplar och nästa kommer under första kvartalet nästa år.

ProduktLäs mer...
Svensk industri kraftsamlar för Chips Act 2.0
13 nov 2025 12:33 - Per Henricsson
Svensk industri kraftsamlar för Chips Act 2.0

Branschorganisationen Svensk Elektronik vill tillsammans med svensk industri se en balanserad och branschorienterad strategi för det som ska bli den andra versionen av EU:s Chips Act. De vill ha med hela elektronikvärdekedjan – från design och material, komponenter och utrustning till tillverkning och systemintegration och har tagit fram ett policydokument med nio prioriterade områden.

NyheterLäs mer...
Waymos robotaxi nu på motorvägar
13 nov 2025 12:35 - Jan Tångring
Waymos robotaxi nu på motorvägar

Googles syskonbolag robotaxibolaget Waymo kör nu på motorvägar med betalande vanliga passagerare. Först ut är San Francisco Bay Area, Los Angeles och Phoenix. 

NyheterLäs mer...
Arxiv tar strid mot AI-artiklar
13 nov 2025 08:38 - Jan Tångring
Arxiv tar strid mot AI-artiklar

Webbplatsen Arxiv (arXiv) slutar att ta emot vissa typer av texter om de inte är vetenskapligt granskade. En våg av AI-genererade texter tvingar Arxiv att kompromissa med sitt koncept att snabbpublicera nya forskningsresultat.

NyheterLäs mer...
80 procent av Conrad är B2B
13 nov 2025 08:08 - Per Henricsson
80 procent av Conrad är B2B

Tyska Conrad är på god väg att bli en renodlad distributör till företagskunder. Bara en enda fysisk butik för privatpersoner finns kvar och 80 procent av omsättningen kommer numera från företagskunder.

NyheterLäs mer...
Sökes: Tio cleantechföretag till Tyskland
13 nov 2025 08:07 - Per Henricsson
Sökes: Tio cleantechföretag till Tyskland

Swedish-German Cleantech Platform 2026 söker nu tio små och medelstora svenska företag till nästa års program. Företagsacceleratorn drivs av Energimyndigheten i samarbete med Tysk-Svenska Handelskammaren och är till för företag med innovativa energilösningar som vill in på den tyska marknaden.

NyheterLäs mer...
Einride tar bakvägen till USA-börsen
12 nov 2025 13:26 - Per Henricsson
Einride tar bakvägen till USA-börsen

Ellastbils- och logistikbolaget Einride ska noteras på New York-börsen under första halvan av 2026 genom en fusion med ett så kallat spac-bolag. Värderingen landar runt 17 miljarder kronor och kan ge bolaget flera miljarder i nytt kapital.

NyheterLäs mer...
Tolv Industridoktorandprojekt från SSF
12 nov 2025 10:22 - Jan Tångring
Tolv Industridoktorandprojekt från SSF

Stiftelsen för Strategisk Forskning finansierar industridoktorander hos Arguseye, Einride, AstraZeneca, GKN, Uddeholms, ABB, Electa, Ericsson, Karolinska sjukhuset och EKT.

NyheterLäs mer...
Peter efter Peder på Rotakorn
12 nov 2025 09:31 - Per Henricsson
Peter efter Peder på Rotakorn

Efter 35 år lämnar branschprofilen Peder Olausson, grundare av komponentmäklaren Rotakorn, över vd-posten till Peter Rodriguez. Han är idag ansvarig för den dagliga verksamheten.

NyheterLäs mer...
Flirs köp av Transpondertech klart
12 nov 2025 08:51 - Per Henricsson
Flirs köp av Transpondertech klart

I augusti sålde försvarskoncernen Saab sin verksamhet inom kommunikations- och navigationsutrustningar för sjöfarten till amerikanska Flir. Nu är alla tillstånd på plats och Linköpingsbolaget Transpondertech har bytt ägare.

NyheterLäs mer...
Amerikanskt GaN-bolag tar in en miljard
12 nov 2025 08:50 - Per Henricsson
Amerikanskt GaN-bolag tar in en miljard

Navitas Semiconductor har fyllt på kassan med 100 miljoner dollar före emissionskostnader. Pengarna ska användas för att accelerera tillväxten i kraftförsörjningstillämpningar med högre effekter.

NyheterLäs mer...
Kinesiska batteristationer stabilisererar Sveriges elnät
11 nov 2025 15:25 - Jan Tångring
Kinesiska batteristationer stabilisererar Sveriges elnät

Elbilstillverkaren Nio har åtta batteribytesstationer i Sverige som nu börjat hjälpa till att hålla det svenska elnätet på 50 Hz. Nios stationer var alltid tänkta att fungera som elnätsbatterier.

NyheterLäs mer...
Globalfoundries tar över TSMC:s GaN-process
11 nov 2025 09:12 - Per Henricsson
Globalfoundries tar över TSMC:s GaN-process

Foundryt Globalfoundries har licensierat konkurrenten TSMC:s galliumnitridprocess för kraftkomponenter och ska sätta upp produktion i Vermont, USA.

NyheterLäs mer...
EU överväger att kasta ut Huawei
11 nov 2025 09:19 - Per Henricsson
EU överväger att kasta ut Huawei

Enligt nyhetsbyrån Bloomberg utreder EU-kommissionen om det går att tvinga medlemsländerna att fasa ut Huawei och ZTE från sina mobilnät. 

NyheterLäs mer...
En dag med Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik
11 nov 2025 08:04 - Per Henricsson
En dag med Sveriges nationella kompetenscenter för halvledarteknik

Den 26 november arrangerar SCCC, Swedish Chips Competence Centre, en haldag på Chalmers för alla som är nyfikna på vad det nationella kompetenscentret kan erbjuda.

NyheterLäs mer...
Vill förebygga batteribränder
11 nov 2025 08:02 - Per Henricsson

Felsorterade litiumjonbatterier orsakar bränder på återvinningsanläggningar. Nu startar Linnéuniversitetet ett forskningsprojekt tillsammans med aktörer inom avfallsbranschen som ska öka kunskapen om batteriåtervinning.

NyheterLäs mer...
Tesla vill bygga egen halvledarfabrik
10 nov 2025 14:56 - Per Henricsson

Elon Musk antyder att Tesla kan bli helt vertikalt integrerat – även inom halvledarproduktion. Under bolagets årsstämma förra veckan berättade han att företaget överväger att bygga och driva egna halvledarfabriker för att säkra tillgången på AI-kretsar till bilarnas självkörningssystem och till humanoidroboten Optimus, skriver EE Times.

NyheterLäs mer...
En mobil för skyddsvärd information
10 nov 2025 09:50 - Per Henricsson
En mobil för skyddsvärd information

Linköpingsbolaget Sectra lanserar en mobil med tillhörande tjänst för myndigheter, kommuner, samhällsviktiga verksamheter och företag som behöver en säker kommunikationsplattform men inte signalskydd. Den nya modellen har döpts till Tiger/E Managed Service och kompletterar S-modellen som används av både EU-administrationen och Nato.

NyheterLäs mer...
