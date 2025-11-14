NCAB köper Multi-Teknik

Mönsterkortsleverantören NCAB köper konkurrenten Multi-Teknik Mönsterkort med kontor i Göteborg, Litauen och i Kina.

Multi-Teknik har en 50-årig historia som inleddes med en mönsterkortsfabrik i Göteborg. Den egna tillverkningen lades ner 2008 och därefter har bolaget bedrivit en renodlad tradingverksamhet. Omsättningen ligger på cirka 110 miljoner kronor.

Företaget har åtta anställda i Göteborg, fem i Kina och två i Litauen. NCAB skriver i pressmeddelandet att Multi-Teknik har en stark position i Västsverige och blir ett fint komplement till den egna verksamheten.

Kunderna finns främst inom industri, fordon, telekom och medicinteknik.

Transaktionen är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under december 2025. De två före detta ägarna kommer att stanna kvar under en övergångsperiod för att säkerställa en smidig integration.