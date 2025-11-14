Svenskt batteri förbättrar dansk elfärja

Den danska elfärjan E/F Ellen ska få ett nytt batteri som laddar snabbare och klarar fler cykler än det nuvarande batteriet.

Ellen trafikerar en rutt på 41 km mellan de danska öarna Ärö (Ærø) och Als. Det gjorde sin jungfrufärd för åtta år sedan och nu ska dess NMC-batteri bytas ut på grund av ojämnt slitage och minskad kapacitet.

Echandia i Bromma levererar det nya batterisystemet – ett LTO-batteri på 3,2 MWh som ersätter ett NMC-batteri på 4,3 MWh. Batterier tappar i kapacitet med åren och måste överdimensioneras, men LTO-kemin inte lika mycket.

LTO-celler är dyrare, men systemlösningarna ska enligt Echandia bli både lättare och ta mindre plats. Och ofta kosta ofta betydligt mindre, när den längre livslängden vägs in.

Det nya batteriet beräknas hålla i 15 år – minst 20 000 laddcykler – och ska klara fler snabbladdningscykler per dag än det gamla batteriet.

Det nya laddar på omkring 25 minuter – tio minuter snabbare än det gamla.

– Vi kommer att leverera och driftsätta ett optimerat komplett batterisystem inom sex månader och säkerställa att fartyget är redo för sommartrafiken 2026, säger Torbjörn Bäck, vd för Echandia.

När Ellen levererades 2019 var den världens första helelektriska långdistansfärja.

Echandia har sålt 100 batterisystem sedan företaget grundades år 2018.