Nederländerna skickar delegation till Kina – vill diskutera Nexperia

Nederländerna trappar upp det diplomatiska arbetet för att lösa konflikten med Kina kring halvledartillverkaren Nexperia. Förhoppningen är att få igång leveranser från den kinesiska kapslingsfabriken igen.

Exportstoppet infördes efter att nederländska myndigheter – med stöd av en sällan använd lag – tillfälligt tagit kontroll över Nexperia för att förhindra att dess kinesiska ägare Wingtech förde över teknik och kapacitet till Kina. Agerandet utlöste kritik från Peking som såg till att stoppa leveranserna från företagets kapslingsfabrik i Kina.

Visserligen tillverkas större delen av Nexperias enkla kretsar i Storbritannien och Tyskland, men runt 70 procent av kapslingen sker i Kina.

Nexperia sålde för cirka två miljarder dollar i fjol och tillverkar runt 110 miljarder komponenter per år inklusive enkel logik, analogt, MOSFET:ar och dioder.

En normal bil innehåller exempelvis mellan 400 och 500 komponenter från Nexperia medan det i en mobiltelefon finns runt åtta.

När leveranserna ströps uppstod väldigt snabbt störningar i produktionen. Särskilt fordonsindustrin har påverkats.

I ett uttalande välkomnar näringsminister Vincent Karremans att Kina nu tillfälligt mildrat reglerna och öppnat för vissa leveranser till väst, men konstaterar att situationen fortfarande är instabil. Nederländerna följer utvecklingen ”i nära samarbete med europeiska och internationella partners” för att verifiera att chipflödet faktiskt återupptas.

Nästa vecka reser en delegation från näringsdepartementet till Kina med uppdraget att hitta en lösning som båda parter kan acceptera.