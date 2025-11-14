Li Auto sparkar personal efter viral bilbrand

Flera anställda på kinesiska Li Auto ska ha fått sparken efter den virala filmen av en Li Mega som plötsligt fattar eld i lugn stadstrafik.

Den 23 oktober dök klippet upp av bilen som plötsligt omslukas av lågor efter rullat fram över ett par gupp i lugn stadstrafik. En passagerare hoppar snabbt ut och sägs inte ha skadads.

En vecka efter händelsen återkallade Li Auto 11 411 Li Mega MPV till en uppskattad kostnad av 130 000 kronor per fordon.

Felet har med läckage av kylmedel runt batteriet att göra.

Händelsen skapade en diskussion och oro kring fordonets säkerhet.

Anställda i team som arbetar med verifiering av kylmedel, tester av kraftbatterier och kvalitetssäkerhet har avskedats, och teamledare har fått sina årsbonsar och möjligheter till befordran indragna.

Källa: Cnevpost (China New energy Vehicle Post)