Luleå ska forska om batterier

Ett nytt forskningscenter vid Luleå tekniska universitet ska samla forskning, kompetens och innovation som kan ge avgörande konkurrensfördelar för europeisk batteriindustri som i dag ligger 15 år efter sina asiatiska konkurrenter.

– Vi har sett flera exempel på fabriker i Europa som haft problem med sin uppskalning. Samtidigt finns både hållbarhetsfördelar och geopolitiska vinster med att producera batterier här, säger Martin Karlsson.

Han är ansvarig för det nya forskningscentret Research Center for Advanced Battery Technology, RECAT, vid Luleå tekniska universitet.

Satsningen förstärker den redan etablerade forskningen på batterimaterial, men lägger också grunden för en ny inriktning på batteriproduktion.

Med sin bakgrund inom batteriteknik på Northvolt har han sett hur akademin spelar en viktig roll i att bygga upp den långsiktiga kunskap som industrin behöver.

– Hos Northvolt såg jag tydligt att det fanns en brist på akademisk forskning kring batteriproduktion. Vi behöver inte bara stötta industrin i innovationsprojekt utan också utbilda de ingenjörer som krävs för att bygga upp kompetensen över tid.

Med forskningscentret täcker Luleå tekniska universitet batterivärdekedjan från försörjning av kritiska råmaterial via satsningen CAMM-CRM, Center for Advanced Mining and Metallurgy inom Critical Raw Materials, till batteriproduktion inom RECAT och slutligen användning i samhället genom Arctic Centre of Energy, ACE.