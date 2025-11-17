Mobilindustrin ser ut att ta hem övre 6 GHz-bandet

540 MHz av de 700 MHz som finns tillgängliga mellan 6,425 GHz och 7,125 GHz ser ut att tillfalla mobilvärlden. För resterande 160 MHz kommer beslutet tidigast om två år och de kan potentiellt användas för wifi, skriver nyhetsbyrån Reuters.

EU:s policygrupp för radiospektrum sammanträdde förra veckan men ännu finns inget officiellt uttalande om vad gruppen kom fram till. Redan för två år sedan, på WRC23, startade diskussionerna om vad det så kallade övre frekvensbandet på 6 GHz skulle användas till.

Det handlar om 700 MHz mellan 6,425 GHz och 7,125 GHz där mobilvärlden ställts mot wifi-förespråkarna. Bägge lägren har hävdat att de behöver bandet för kommande tjänster.

Nu ser det ut som att mobilvärlden dragit det längsta strået. Reuters skriver att policygruppen föreslår att 540 MHz viks för licensierade mobilnät medan 160 MHz sparas för ett beslut som ska tas först efter nästa världsradiokongress år 2027.

Rekommendationen har skickats till CEPT som är EU:s beslutande organ.

I USA, Sydkorea och en del andra länder är bandet olicensierat vilket innebär att det går att använda för både wifi och mobilnät. Kina däremot har dedikerat det för mobilnät.

Den lägre delen av 6 GHz-bandet, 5,945 GHz till 6,425 GHz, är redan avdelat för wifi i Europa på samma sätt som i USA och många andra världsdelar.