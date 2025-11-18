HMS köper enhet av Molex

Halmstadsbaserade HMS Networks köper delar av kontaktdonsbolaget Molex division Industrial Solutions för sju miljoner dollar. Affären kompletterar HMS verksamhet inom området med bland annat nätverksmastrar.

Köpet ger HMS immateriella rättigheter för hårdvara och mjukvara, en produktportfölj med nätverkskort och mjukvarustackar och kundrelationer, främst i USA och Japan. Dessutom tar HMS över mjukvaruutvecklare i Waterloo, Kanada och Le Thuit Anger, Frankrike samt det franska bolaget Woodhead Software & Electronics.

– Vi ser flera synergier mellan Molex produkterbjudande och framför allt deras ledande erbjudande inom nätverksmastrar, vilka kompletterar vår INT-portfölj och skapar goda möjligheter till korsförsäljning, säger Bartek Candell på HMS Networks i ett pressmeddelande.

Affären förväntas slutföras i januari 2026.