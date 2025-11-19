Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll

Fjärrkontrollen G32 för GoogleTV kommer med en solcell från svenska Epishine. Det är koreanska Ohsung Electronics som designat in solcellen som skördar energi från inomhusljuset.

Du ska aldrig behöva byta batteri, det är budskapet från Epishine som utvecklar en tunn, böjbar och miljövänlig solcell för inomhusmiljöer. I den nya fjärrkontrollen för Google TV – ett gränssnitt ovanpå Android TV – ska den klara uppgiften att ladda batteriet så att fjällkontrollen aldrig är död när du vill titta på TV:n.

Solcellen sitter inuti fjärrkontrollen och är så kallat bi-facial, den skördar ljus oavsett vilken sida ljuset kommer ifrån. Rent praktiskt sitter den inuti kontrollen och tar upp ljus från både främre och bakre sidan av kontrollen.

Med bara inomhusbelysning på 50 lux ger Epishines solcell 1,6 till 2,0 µW/cm². När solen skiner ökar det till mellan 6,8 till 8,4 µW/cm² och på ett kontor med bra belysning på 500 lux lyfter det till mellan 18,3 och 22,3 µW/cm².

Tilläggas kan att den efter tio år levererar 80 procent av den ursprungliga effekten.