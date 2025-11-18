Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen

Samma dag som auktionen av de sju blocken på 1800 MHz-bandet startade avslutades budgivningen. Telia och Net4mobility stod som vinnare medan Tre blev utan frekvenser. Staten får in 652 miljoner kronor för tillstånden som gäller i 27 år.

Det behövdes bara fyra klockrundor för att genomföra aktionen av de sju frekvensbanden 1710–1720 MHz för upplänk respektive 1755–1780 MHz för nedlänk och 1805–1815 MHz för upplänk respektive 1850–1875 MHz för nedlänk.

Net4mobility – Telenor och Tele2:s gemensamma bolag – köpte 2×25 MHz, medan Telia köpte 2×10 MHz. Samma band som Telia har idag. Den tredje budgivaren Hi3G Access (operatören Tre) blev utan.

Tillstånden kommer att gälla från och med 2028 till och med 2054.