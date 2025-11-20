Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

– Med över 30 patent är Mats Karlssons insats ett föredöme för svensk ingenjörskonst och ett tydligt exempel på hur teknik kan förbättra människors vardag, säger Ulrika Lindstrand, förbundsordförande för Sveriges Ingenjörer i ett pressmeddelande.

Han får Polhemspriset 2025 för sitt avgörande bidrag till utvecklingen av internetuppkoppling i kollektivtrafiken.

Icomera har rötterna i forskning på Chalmers. Idén att aggregera olika länkar kom när diskussionen att gå från kretskopplad till paketbaserad teknik tog fart på 1990-talet.

Det blev starten för Icomera som Mats Karlsson grundade tillsammans med tre andra personer och som i dag är världsledande inom uppkoppling för kollektivtrafik.

Genom att placera antenner på utsidan av tåget, koppla dem till en router med flera modem och skapa ett wifi-nätverk med accesspunkter i varje vagn går det att bygga en uppkoppling som fungerar även i höga hastigheter.

Uppkopplingen gör det också möjligt för tågen att kommunicera med omvärlden, skicka driftdata och ge reseinformation i realtid.

Idag används Icomeras produkter i 28 000 fordon i 30 länder. Bland kunderna finns SJ.

Sedan 2017 är Icomera ägt av franska Engie Solutions.

