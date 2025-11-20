Nederländsk språkexpert köper amerikansk

Kompilatorexperten Solid Sands köper anrika kollegan Plum Hall, som testade C-kompilatorer redan innan det ens fanns en standard. Köpet ska göra det möjligt för dem att snabbare få ut nya innovationer på marknaden.

Båda företagen är experter på att validera att kompilatorer är korrekta – att de genererar den kod som språkens standarder kräver. Solid Sands validerar dessutom kodbibliotek, vilket företaget nyligen berättade om i en artikel skriven för Elektroniktidningen – (länk).

Plum Hall har anor. Det grundades så tidigt som 1979 – bara sju år efter att programspråket C föddes. Den första ANSI C-standarden spikades först i slutet av 80-talet.

C och C++ fortsätter att utvecklas. C23 och C+23 kommer snart att följas av C++23. Den ska innehålla stora förändringar vilket betyder att Solid Sands just nu hårt med att ta fram nya testfall – från och med nu i synergi med Plum Halls kod.