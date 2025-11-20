Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

Konferensen genomförs inom ramarna för Smartare Produktionslyftet, ett samarbete mellan Produktionslyftet, Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik. Syftet med initiativet är att öka elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om.

Bland annat delar lastbilstillverkaren Scania med sig av hur de arbetar med transformation av både produkt och verksamhet.

Program och kostnadsfri anmälan här (länk).