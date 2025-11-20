JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

Konferensen genomförs inom ramarna för Smartare Produktionslyftet, ett samarbete mellan Produktionslyftet, Smartare Elektroniksystem och Svensk Elektronik. Syftet med initiativet är att öka elektroniktillverkares förmåga att förbättra, förnya och ställa om.

Bland annat delar lastbilstillverkaren Scania med sig av hur de arbetar med transformation av både produkt och verksamhet.

Program och kostnadsfri anmälan här (länk).

 

Kitron köper Deltanordic
20 nov 2025 08:43 - Per Henricsson
Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

Prisas för uppkopplade tåg och bussar
20 nov 2025 08:28 - Per Henricsson
Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs
19 nov 2025 15:24 - Per Henricsson
Ett steg närmare jätteinvesteringen i Strängnäs

Den 4 juni berättade kanadensiska Brookfield om planerna på ett datacenter i Strängnäs för 95 miljarder kronor. Fonden sjösatte idag ett program på närmare 1000 miljarder kronor för AI-infrastruktur runt om i världen där datacentret i Strängnäs för 95 miljarder kronor ingår, skriver Dagens Industri.

Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia
19 nov 2025 13:23 - Per Henricsson
Nederländerna släpper kontrollen över Nexperia

Precis som förutspått blev den nederländska regeringen tvungen att backa och ge upp kontrollen över Nexperia. Nyheten bekräftas av ett pressmeddelande som beskriver det som en goodwillåtgärd.

ST har världens största AI-modell-zoo
19 nov 2025 11:48 - Jan Tångring
ST har världens största AI-modell-zoo

ST Microelectronics räknar till inte mindre än 140 olika AI-modeller i utbudet av mjukvara för sina styrkretsar. Det är enligt ST världens största ”AI-modell-zoo”.

Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner
19 nov 2025 05:53 - Per Henricsson
Lundabolagets torretsning drar in 155 miljoner

Alixlabs har tagit in 14,1 miljoner euro i en A-runda. Pengarna ska användas för betatestning av företagets halvledarmaskin för så kallad Atomic Layer Etching Pitch Splitting liksom utveckling av en kommersiell maskin till år 2027.

Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll
19 nov 2025 05:51 - Per Henricsson
Linköpings solcell laddar Googles fjärrkontroll

Fjärrkontrollen G32 för GoogleTV använder en solcell från svenska Epishine. Det är koreanska Ohsung Electronics som designat in solcellen som skördar energi från inomhusljuset.

Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen
18 nov 2025 15:55 - Per Henricsson
Staten drog in 652 miljoner på 1800 MHz-auktionen

Samma dag som auktionen av de sju blocken på 1800 MHz-bandet startade avslutades budgivningen. Telia och Net4mobility stod som vinnare medan Tre blev utan frekvenser. Staten får in 652 miljoner kronor för tillstånden som gäller i 27 år.

Musk kund till europeisk rymdkrets
18 nov 2025 13:40 - Jan Tångring
Musk kund till europeisk rymdkrets

STM32V8 är den första styrkretsen i sin kategori som tillverkats en energisnål kisel-på-isolator-process på 18 nm. Den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk ska använde den i sitt låghöjdssatellitnät Starlink.

I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet
18 nov 2025 12:03 - Per Henricsson
I dag startar auktionen av 1800 MHz-bandet

Post- och telestyrelsen har dragit i gång auktionen av tillstånd för delar av 1800 MHz-bandet. Målsättningen är att frekvenserna ska bidra till den fortsatta digitaliseringen av Sverige.

En lite vassare Arm-mikrokontroller
18 nov 2025 09:26 - Jan Tångring
En lite vassare Arm-mikrokontroller

Taiwanesiska Nuvoton släpper en mikrokontroller­serie baserad på Arm Cortex-M55 avsedd för beräkningstunga realtidssystem.  

HMS köper enhet av Molex
18 nov 2025 08:57 - Per Henricsson
HMS köper enhet av Molex

Halmstadsbaserade HMS Networks köper delar av kontaktdonsbolaget Molex division Industrial Solutions för sju miljoner dollar. Affären kompletterar HMS verksamhet inom området med bland annat nätverksmastrar.

En kontakt för 145 GHz
18 nov 2025 08:30 - Per Henricsson
En kontakt för 145 GHz

RPC-0.80 är en ny högfrekvenskontakt för frekvenser upp till 145 GHz från tyska Rosenberger Hochfrequenztechnik. Den tar vid där etablerade standarder som 1,00 mm och 1,85 mm närmar sig sina fysiska begränsningar.

Tyska moderkort på Core Series 2
18 nov 2025 08:06 - Jan Tångring
Tyska moderkort på Core Series 2

Efter en uppdatering av BIOS kan du nu plugga in Intel Core Series 2-processorfamiuljen Bartlett Lake i ett antal ATX-, µATX- och mITX-moderkort från Kontron. 

Luleå ska forska om batterier
17 nov 2025 14:06 - Per Henricsson
Luleå ska forska om batterier

Ett nytt forskningscenter vid Luleå tekniska universitet ska samla forskning, kompetens och innovation som kan ge avgörande konkurrensfördelar för europeisk batteriindustri som i dag ligger 15 år efter sina asiatiska konkurrenter.

Mobilindustrin ser ut att ta hem övre 6 GHz-bandet
17 nov 2025 12:05 - Per Henricsson

540 MHz av de 700 MHz som finns tillgängliga mellan 6,425 GHz och 7,125 GHz ser ut att tillfalla mobilvärlden. För resterande 160 MHz kommer beslutet tidigast om två år och de kan potentiellt användas för wifi, skriver nyhetsbyrån Reuters.

5G-uppkopplade skyltar ska ge färre olyckor
17 nov 2025 10:21 - Per Henricsson
5G-uppkopplade skyltar ska ge färre olyckor

Operatören Telia ska tillsammans med Trafikverket, Svevia, Sigma, Rise och Högskolan i Halmstad ta fram 5G-uppkopplade skyltar till de specialfordon som används vid vägarbeten. Målet är att öka trafiksäkerheten och därmed minska antalet olyckor.

Ericsson drar kinesisk mobiltillverkare inför rätta
17 nov 2025 08:44 - Per Henricsson
Ericsson drar kinesisk mobiltillverkare inför rätta

Trots närmare tio års förhandlingar har den kinesiska mobiltelefontillverkaren Transsion och telekombolaget Ericsson inte lyckats enas om ett licensavtal. Ericsson har därför dragit Transsion inför domstol i Brasilien, Indien och Nigeria samt i den europeiska patentdomstolen UPC.

Li Auto sparkar personal efter viral bilbrand
14 nov 2025 14:47 - Jan Tångring
Li Auto sparkar personal efter viral bilbrand

Flera anställda på kinesiska Li Auto ska ha fått sparken efter den virala filmen av en Li Mega som plötsligt fattar eld i lugn stadstrafik.

