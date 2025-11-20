Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

Deltanordic grundades 1949 och erbjuder hela kedjan från produktutveckling och tillverkning till eftermarknadstjänster. I Örnsköldsvik finns huvudkontoret och en av fabrikerna. Ytterlkigare en fabrik finns i Kungsängen och en tredje i Nanjing, Kina.

Kunderna finns inom försvar, gruv- och infrastrukturindustrin och omsättningen väntas landa på 815 miljoner kronor under nästa år.

I dag kommer ungefär hälften av intäkterna från försvarskunder, en andel som fortsätter att öka.

Kitron tar över samtliga aktier från Mind Industrial Group och JSLS Holding, som båda godkänt affären. Köpeskillingen baseras på ett företagsvärde på 1 255 miljarder kronor på skuldfri basis.

Betalningen består av 760 miljoner kronor kontant, 150 miljoner kronor i Kitron-aktier samt en möjlig tilläggsköpeskilling på 345 miljoner kronor kopplad till bolagets framtida omsättning.

Affären förutsätter godkännande från Konkurrensverket och Inspektionen för strategiska produkter vilket väntas komma i slutet av 2025 eller i början av 2026.