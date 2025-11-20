AI-gudfader lämnar Meta

Metas nuvarande AI-chef Yann LeCun, lämnar Meta för att ägna sig åt alternativa algoritmer kring AI i ett eget företag.

Yann LeCun är en av nestorna inom artificiella neuronnät – den typ av algoritmer som gjort revolution inom bland annat datorbaserad bild och datorbaserat språk.

Bland de tre mottagarna av Turingpriset, ”nobelpriset i datavetenskap”, är han den som hållit huvudet kallt kring föreställningen dagens AI baserad på LLM:er kan stå på tröskeln till ”superintelligens” en tankeförmåga lik människans, men överlägsen.

Yann LeCuns uppfattning är istället att LLM-baserade system nått sin gräns, och aldrig kommer att bli smartare än huskatter. Det är ingen nyhet i sig att han bedömer att AI behöver nya algoritmer för att kunna gå vidare.

– There is absolutely no way in hell, säger han om möjligheten att komma till mänsklig AI-nivå genom att bygga ännu större språkmodeller.

Han lämnar nu Meta för att utveckla sina idéer kring AMI, Advanced Machine Intelligence, som han kallar det:

– System som förstår den fysiska världen, har bestående minne, kan resonera och kan planera komplexa följder av handlingar.

Han bekräftade ryktena om sin uppsägning i natt på sitt konto på sin arbetsgivares sociala forum Facebook:

– Jag ska starta ett nytt företag för att fortsätta ett forskningsprogram inom Advanced Machine Intelligence som jag arbetat med under de senaste åren tillsammans med kollegor på bland annat Fair och NYU. Målet med företaget är att möjliggöra nästa stora AI-revolution.

Att han gör det på ett nytt företag motiverar han på detta sätt:

– Så som jag ser det kommer AMI att få långtgående tillämpningar i många delar av ekonomin, varav vissa överlappar med Metas kommersiella intressen, men många inte gör det. Att driva AMI-målet i en fristående organisation är ett sätt att maximera dess breda genomslag.

Meta ser ut att under de senaste månaderna ha förberett sig för LeCuns avgång. Företaget har rekryterat forskare och ingenjörer och bildat en ny enhet, Superintelligence Labs, ledd av Alexandr Wang, grundaren av företaget Scale AI, som Meta köpte i somras för svindlande 140 miljarder kronor.

Yann LeCun stannar på Meta till slutet av året och Meta och det nya företaget kommer att ha samarbeten.

Enligt Business Insider finns spänningar mellan det nya teamet och de befintliga forskarna.