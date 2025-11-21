JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Så bluffar USA om sina superdatorer

Så bluffar USA om sina superdatorer

Det är november och organisationen Top500 släpper sin halvårsrapport  om ”världens snabbaste superdatorer”. Listan ljuger och branschen vet det. Elektroniktidningen försöker sätta ihop den sanna listan.

Det som saknas på listan är Kina. Närmare bestämt finns några kinesiska burkar fortfarande på listan för världens 500 snabbaste datorer, men det är för att de inte hunnit halka ur sedan Kina för några år sedan slutade rapportera in sina superdatorers prestanda.

Kina hade börjat dominera Top500. Landet hade tidvis världens snabbaste dator och mellan 2017 och 2022 hade Kina flest datorer på Top500-listan. Ledningen växte, November 2019 fanns 228 kinesiska datorer bland de 500. USA låg långt efter på andra plats med 117 datorer. 

Idag har Kina bara 40 datorer kvar på listan. Och Top500 skriver detta i sin halvårsrapport:

– Den nya listan reflekterar USA:s fortsatta ledning inom högprestandaberäkningar.

Det är en lögn. Och Top500:s grundare Jack Dongarra vet att det är en lögn.

Det är ett välkänt faktum att Kina har dessa datorer och att de varit i drift under en tid.

Citatet gäller kinesiska Tianhe-3 och Suynway Oceanlite. De var de första datorerna i världen att passera drömgränsen på en exaflops. Det pågick en exaflopskapplöpning. Kina vann. 

Det kan vara sant att USA återtagit ledningen idag, november 2025. Vi vet inte. Men det är mycket mer troligt att Kina fortfarande är den som har flest superdatorer bland de 500 snabbaste om man tittar på den riktiga verkligheten utanför Topp500-bubblan.

Vi vet med säkerhet att Kina skulle ha minst två system bland de tio vassaste idag. Nyss nämnda Tianhe-3 och Sunway Oceanlite var i drift för fyra år sedan och detta med så stora marginaler att de fortfarande skulle ligga på plats tre och fyra idag – på sina gamla siffror.

De rapporterade dock aldrig sin prestanda till Top500 och har aldrig funnits där. Men att Sunway Oceanlite var en exaburk i mars år 2021 vet vi eftersom den rapporterade sina prestanda till en pristävling. Den och Tianhe-3 har presterat 1,3 exaflops.

Att Kina bojkottar Top500 är ett resultat av USA:s halvledarbojkott. När Kina presenterade rekorddatorer svarade USA genom att placera deras leverantörer på svarta listan. Så kineserna slutade rapportera.

I och med att USA idag stänger ute Kina från de vassaste superprocessorna så kan man tänka sig att Kina även utanför Top500-bubblan har sjunkit i ranking.

Men det är inte självklart. Halvledarbojkotten är gammal. Kina toppade Top500 trots att det fanns handelsförbud redan då. 

Bojkotterna läcker via piratimport. Och kan du inte köpa de vassaste processorerna så kan du köpa fler av de mindre vassare processorerna. Det är inte teknisk kompetens som avgör denna täving utan hur mycket pengar du är beredd att lägga upp

Dagens Top500-ledare El Capitan kostade sex miljarder kronor att bygga. Kinesiska exaflopsdatorn Sunway Oceanlite har uppskattats till att använda 100 000 processorer (kinesiska) innehållandes sammanlagt 40 miljoner cpu:er.

Top500 toppas idag av de amerikanska datorerna El Capitan och Frontier på 1,8 respektive 1,354 exaflops.

El Capitan passerade de kinesiska exaflopsdatorerna  för ett år sedan, då på 1,6 exaflops. Så USA är den som har världens vassaste dator idag, och har haft sedan november 2024. 

Om det inte hänt nått spännande på superdatorfronten i Kina som vi inte fått reda på?

Efter El Capitan och Frontier hittar vi – de två kineserna, som sagt – och därefter amerikanska Aurora som skruvat på sina parametrar för att exakt kunna nå 1 exaflops. 

Därefter kommer Jupiter Booster – EU:s enda exaflopsdator. Den debuterade i september.

Att Topp500-listan är en bluff har denna reporter skrivit förr. Och kommer att skriva igen, till dess att Top500 börjar bete sig som en forskningsorganisation och inte en propagandaorganisation.

* En exaflops är en triljon beräkningar per sekund i prestandatestet Linpack. Det har ännu inte gått en triljon sekunder sedan Big Bang. 

21 nov 2025 15:59 - Veijo Ojanperä
