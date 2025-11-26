Cybersäkerhet: Din egen AI-agent kommer att vändas emot dig

Nästa år kommer vibbkodade mjukvarusystem att bli enkla offer för cyberintrång. Och sociala attacker med deepfakes kommer att bli rutin. Och cyberattacker kommer att genomföras av agenter som på egen hand förhandlar med sina ransomwareoffer och dessutom rekryterar dina egna agenter som dubbelagenter.

Det spår säkerhetsföretaget Trend Micro i en dyster prognos om 2026, ”The AI-fication of cyberthreats”.

Säkerhetsexperterna förstod omedelbart att LLM:er skulle komma att blir användbara för cyberangrepp. Idag är vi där, och det blir bara värre allteftersom cyberbrottslingar och andra mörka aktörer plockar upp de nya kodverktyg som AI-ekosystemet producerar – generativ AI och AI-agenter ändrar spelreglerna för cyberkriminalitet.

Cybersäkerhetsföretaget Trend Micro förutspår att 2026 blir året då cyberbrottsligheten automatiseras. Agenter kommer att genomföra omfattande, komplexa och snabba attacker på egen hand.

Exempelvis kommer ransomware-attacker att bli självgående: utpressningsbottar kommer att söka upp sina egna offer och förhandla med dem om lösensumman för ransomware på egen hand.

Cyberhot finns i leveranskedjan redan idag: bibliotekskod förgiftas, liksom AI-modeller. Ett extra finurligt angrepp sker via kodbibliotek som – inte – finns. Cyberkriminella laddar upp egna förgiftade kodbiblitek med namn som de upptäckt att kodbottar brukar hallucinera.

En ny faktor på sistone är vibbkodning, vibe coding. Dina egna systemen blir mer öppna för attacker när du låter vibe-kodbottar skapa dem, eftersom de typiskt är dåliga på cybersäkerhet.

Ett annat färskt hot är AI-agenter. Verksamhet som du bedriver med hjälp av agenter kan kapas och fås att utföra uppdrag i ditt namn. I arbetsflöden där flera agenter samarbetar räcker det med att en enda av dem kapas – den kan sprida manipulerad information genom hela systemet eftersom agenter ofta utgår från att andra agenters utdata är korrekta.

