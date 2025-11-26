Kina förbjuder ologisk acceleration

Tänk dig att bilen står en halvmeter från en vägg och du trycker gasen i botten. Ett misstag och en garanterad krock – som en kinesisk bil kommer att rädda dig från, enligt ett förslag till standard. Och bilar får inte accelerera till 100 km/h på kortare tid än fem sekunder om de inte är i rallyläge.

Den röda tråden i säkerhetsförslagen är att bilarna inte ska bete sig oväntat. Olika typer situationer beskrivs i förslaget. En del handlar om beteenden som bilen ska bedöma som sannolikt oavsiktliga, som att från stillastående trycka gasen i botten. Annat handlar om beteenden som den som nyss haft bensinbil inte förväntar sig, som elbilens snabba acceleration.

I den senare kategorin finns överdriven regenerativ bromsning i det läge där hastigheten regleras av enbart gaspedalen, det känns som motorbromsning. Men funktionen får inte vara för girig och bromsa för snabbt, så att du kanske blir påkörd bakifrån.

De olika säkerhetsalgoritmerna som föreskrivs tar på olika sätt hänsyn till hur kraftfullt pådrag föraren ger, hur snabbt hen ger det, timingen, hastighetssituationen, körläget och omgivningen.

Elektroniktidningen har tidigare berättat om andra kommande säkerhetskrav på elbilens batterisystem – som att det måste ta minst två timmar mellan termisk rusning och brand.

Ett annat säkerhetsförslag är att rutorna inte får vara alltför tonade – för att trafikkameror ska kunna identifiera dig och se om du har bältet på dig.

Lagförslagen kan komma att justeras.