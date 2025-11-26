JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kina förbjuder ologisk acceleration

Kina förbjuder ologisk acceleration

Tänk dig att bilen står en halvmeter från en vägg och du trycker gasen i botten. Ett misstag och en garanterad krock – som en kinesisk bil kommer att rädda dig från, enligt ett förslag till standard. Och bilar får inte accelerera till 100 km/h på kortare tid än fem sekunder om de inte är i rallyläge.

Den röda tråden i säkerhetsförslagen är att bilarna inte ska bete sig oväntat. Olika typer situationer beskrivs i förslaget. En del handlar om beteenden som bilen ska bedöma som sannolikt oavsiktliga, som att från stillastående trycka gasen i botten. Annat handlar om beteenden som den som nyss haft bensinbil inte förväntar sig, som elbilens snabba acceleration.

I den senare kategorin finns överdriven regenerativ bromsning i det läge där hastigheten regleras av enbart gaspedalen, det känns som motorbromsning. Men funktionen får inte vara för girig och bromsa för snabbt, så att du kanske blir påkörd bakifrån.

De olika säkerhetsalgoritmerna som föreskrivs tar på olika sätt hänsyn till hur kraftfullt pådrag föraren ger, hur snabbt hen ger det, timingen, hastighetssituationen, körläget och omgivningen.

Elektroniktidningen har tidigare berättat om andra kommande säkerhetskrav på elbilens batterisystem – som att det måste ta minst två timmar mellan termisk rusning och brand.

Ett annat säkerhetsförslag är att rutorna inte får vara alltför tonade – för att trafikkameror ska kunna identifiera dig och se om du har bältet på dig.

Lagförslagen kan komma att justeras.

48 49 # Comsol (3)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.

Kina förbjuder ologisk acceleration
26 nov 2025 08:34 - Jan Tångring
Kina förbjuder ologisk acceleration

Tänk dig att bilen står en halvmeter från en vägg och du trycker gasen i botten. Ett misstag och en garanterad krock – som en kinesisk bil kommer att rädda dig från, enligt ett förslag till standard. Och bilar får inte accelerera till 100 km/h på kortare tid än fem sekunder om de inte är i rallyläge.

NyheterLäs mer...
Cybersäkerhet: Din egen AI-agent kommer att vändas emot dig
26 nov 2025 07:17 - Jan Tångring
Cybersäkerhet: Din egen AI-agent kommer att vändas emot dig

Nästa år kommer vibbkodade mjukvarusystem att bli enkla offer för cyberintrång. Och sociala attacker med deepfakes kommer att bli rutin. Och cyberattacker kommer att genomföras av agenter som på egen hand förhandlar med sina ransomwareoffer och dessutom rekryterar dina egna agenter som dubbelagenter.

NyheterLäs mer...
Fem bidragsmiljarder till Onsemis tjeckiska SiC-fabrik
25 nov 2025 10:09 - Per Henricsson
Fem bidragsmiljarder till Onsemis tjeckiska SiC-fabrik

EU-kommissionen har godkänt att den tjeckiska staten subventionerar Onsemis utbyggnad av fabriken för krafthalvledare i Rožnov pod Radhoštěm med 450 miljoner euro. Den amerikanska halvledartillverkaren planerar att investera totalt 1,64 miljarder euro i anläggningen.

NyheterLäs mer...
Esperantos multikärna blir öppen källkod
25 nov 2025 09:06 - Jan Tångring
Esperantos multikärna blir öppen källkod

Amerikanska Esperantos multikärna blir öppen källkod efter att IP:n köpts och befriats av San Francisco-baserade Ainekko.

ProduktLäs mer...
Svensk Elektronik har flyttat
25 nov 2025 08:48 - Per Henricsson
Svensk Elektronik har flyttat

I början av året bestämde sig Teknikföretagen för att inte längre husera branschföreningar utan istället fokusera på den egna verksamheten. Branschföreningen Svensk Elektronik har nu hittat ett nytt hem i Näringslivets Hus, bara två kvarter från dagens adress.

NyheterLäs mer...
Elektronikreparatören: Överslag, fukt och smuts är kortens värsta fiender
25 nov 2025 01:17 - Mats Udikas
Elektronikreparatören: Överslag, fukt och smuts är kortens värsta fiender

Gävleföretaget Tricom, eller Lagakretskort som de är kända som på nätet, satsade för några år sedan fullt ut på elektronikreparationer. Idag är verkstaden mer än fullbelagd.

REPORTAGELäs mer...
Räddar ostämda kvantchip
24 nov 2025 11:20 - Per Henricsson
Räddar ostämda kvantchip

Varje qubit på kvantchipet kan ses som en sträng på ett instrument som måste träffa sin exakta ton. Det räcker med en enda falsk ton för att förstöra hela ackordet. Göteborgsbolaget Arkeon säger sig ha löst problemet och tar nu in pengar från Chalmers Ventures.

NyheterLäs mer...
Brittisk krets får tjeckisk Riscfemma
24 nov 2025 09:55 - Jan Tångring

Brittiska  Ensilica ska använda tjeckiska Codasips Risc V-cpu-familj 700 i kvantsäkra mikrokontrollrar. 700-familjen använder minnessäkerhetstekniken Cheri.

NyheterLäs mer...
Svensk el i amerikansk väg
24 nov 2025 08:21 - Jan Tångring
Svensk el i amerikansk väg

Rise och Elonroad deltar i en amerikansk studie om elektrifierade vägbanor. Motorvägen Pennsylvania Turnpike ska få Elonroads konduktiva elskena i vägbanan.

NyheterLäs mer...
PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer
24 nov 2025 05:04 - Per Henricsson
PFAS-fri polymer för batterier och kondensatorer

Vid starten år 2020 fokuserade uppstartsföretaget Westra Materials i Norrköping – tidigare n-Ink – på tryckt elektronik. Numera är det kondensatorer och batterier som gäller. Skiftet beror på att tryckt elektronik fortfarande är en nischmarknad medan marknaderna för kondensatorer och batterier har stora behov av bättre och PFAS-fria alternativ till dagens ledande polymerer.

REPORTAGELäs mer...
21 nov 2025 15:59 - Veijo Ojanperä
Vad ingen sade högt på Slush: Krig är bra för affärerna

Vad ingen sade högt på Slush:
Krig är bra för affärerna
Veijo Ojanperä på vår finska systerpublikation etn.fi rapporterar från den årliga startuppmässan Slush i Helsingfors.

AnalysLäs mer...
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler
21 nov 2025 15:48 - May Anne Porley och Kevin Chesser, Analog Devices
ADI: Designa mönsterkort med analoga och digitala signaler

Att designa mönsterkort med både analoga och digitala signaler kräver grundläggande förståelse av bägge domänerna för att minimera – helst förhindra – störningar av signalerna.

Technical PapersLäs mer...
Så bluffar USA om sina superdatorer
21 nov 2025 15:50 - Jan Tångring

Det är november och organisationen Top500 släpper sin halvårsrapport  om ”världens snabbaste superdatorer”. Listan ljuger och branschen vet det. Elektroniktidningen försöker sätta ihop den sanna listan.

NyheterLäs mer...
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö
21 nov 2025 08:05 - Per Henricsson
Finska navmotorn släpper utvecklingsmiljö

Skippa drivlinan, sätt motorerna i hjulen. Det är budskapet från finska Donut Lab som nu lanserar en utvecklingsmiljö som ska göra att även mindre företag kan designa avancerad fordon med navmotorer.

ProduktLäs mer...
Tvåkanaligt labbaggregat
21 nov 2025 08:03 - Per Henricsson
Tvåkanaligt labbaggregat

NGT3600 är ett rackmonterat labbaggregat för utveckling och test av kraftsystem och batteridrivna produkter. Serien ingår i Rohde & Schwarz familj med enklare produkter kallade Essentials.

ProduktLäs mer...
AI-gudfader lämnar Meta
20 nov 2025 12:39 - Jan Tångring
AI-gudfader lämnar Meta

Metas nuvarande AI-chef Yann LeCun, lämnar Meta för att ägna sig åt alternativa algoritmer kring AI i ett eget företag.

NyheterLäs mer...
Nederländsk språkexpert köper amerikansk
20 nov 2025 10:47 - Jan Tångring

Kompilatorexperten Solid Sands köper anrika kollegan Plum Hall, som testade C-kompilatorer redan innan det ens fanns en standard. Köpet ska göra det möjligt för dem att snabbare få ut nya innovationer på marknaden.

NyheterLäs mer...
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare
20 nov 2025 10:48 - Per Henricsson
Inspirationsdag i Kista för elektroniktillverkare

Den 29 januari arrangeras en heldagskonferens för elektroniktillverkare på Semiconductor Arena i Kista. Du får ta del av den senaste teknikutvecklingen, delta i workshoppar, kika in i Sveriges största testbädd för nanoteknik och hämta inspiration från elektronikföretag som har påbörjat sin förbättringsresa.

NyheterLäs mer...
Kitron köper Deltanordic
20 nov 2025 08:43 - Per Henricsson
Kitron köper Deltanordic

Norska kontraktstillverkaren Kitron förvärvar svenska Deltanordic som utvecklar och tillverkar robust elektronik och elsystem för försvarssektorn och andra krävande kunder. Köpeskillingen kan bli upp till 1,255 miljarder kronor.

NyheterLäs mer...
Prisas för uppkopplade tåg och bussar
20 nov 2025 08:28 - Per Henricsson
Prisas för uppkopplade tåg och bussar

Polhemspriset går i år till Mats Karlsson, teknisk chef och en av grundarna av Göteborgsföretaget Icomera. Bolaget utvecklar wifi-lösningar till tåg och bussar som aggregerar flera länkar för att skapa bättre täckning och effektivitet.

NyheterLäs mer...
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus
Bidrag från
branschens experter
Nya produkter
Senaste nyheter

Rainer Raitasuo

Rainer
Raitasuo
+46(0)734-171099 rainer@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)