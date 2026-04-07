Sex pilotlinor för kvant

Spins, eller Semiconductor Pilot Line for Industrial Quantum NanoSystems är en av Europas sex pilotlinor för kvantteknik. Belgiska Imec är koordinator och värd för konsortiet som samlar 25 europeiska forskningsorganisationer, industripartners och akademiska forskargrupper.

Vid sidan av de fem pilotlinorna för halvledarteknik och deignverktyget, har EU också satsat på pilotlinor för kvantteknik. Sex stycken har beviljats medel.

Pilotlinan Spins har fått 50 miljoner euro från EU:s forskningsprogram inom halvledarområdet, Chips JU, samt stöd från nationella och regionala myndigheter i de deltagande medlemsstaterna.

Kvantteknik anses vara ett strategiskt område men det finns ett gap mellan forskning och kommersiell produktion av kvantprocessorer. Att skala upp antalet stabila kvantbitar, till så mycket som en miljard, anses vara nyckeln till tillförlitliga och felfria kvantdatorer.

Den tekniska komplexiteten inklusive kryogen drift och högspecialiserade tillverkningsprocesser, samt den strategiska betydelsen av kvantchip, har lett till att kvantteknik ingår i Chips Act, EU:s halvledarsatsning. Sex pilotlinor har beviljats medel, var och en inriktad på en distinkt hårdvaruplattform inom kvantdatorer, kommunikation och sensorer.

En av dessa är Spins, som leds av Imec och där bland annat Fraunhofer, VTT och CEA-Leti ingår liksom TU Delft och Jyväskylä universitet.

Konsortiet kommer att arbeta med process- och designoptimering för att skapa en robust grund för skalbara, stabila och högpresterande spinnkvantbitar, baserat på tre olika teknikplattformar: Si/SiGe, Ge/GeSi och SOI.

Tröskeln för att testa tekniken blir låg genom att flera projekt delar på samma wafer, så kallade Multi-Project Wafers (MPW) plus att de får tillgång till allt som behövs via PDK:er, Quantum Process Design Kits

De övriga pilotlinorna för kvantteknik är P4Q (samordnat av University of Twente, Nederländerna), , jonfällor för kvantbitar, Champ-Ion (samordnat av SAL, Österrike), supraledande kvantbitar, Supreme (samordnat av VTT, Finland), diamantbaserade kvantchip, Direqt (samordnat av CNR, Italien) samt neutrala atomer, Q Planet (samordnat av Pasqal, Frankrike).