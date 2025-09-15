FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda

Amerikanska Efinix lanserar tio nya modeller i Titaniumfamiljen där den största är på 2 miljoner logikelement. De har dessutom bättre transceivrar på 25,8 Gbit/s, 64-bitars Risc-V och högre MIPI-hastigheter.

Efinix har tre huvudserier med FPGA:er: Titanium, Topaz och Trion. De är positionerade i det som ofta kallas mittsegmentet, en marknad som uppskattas vara värd mellan 6 och 9 miljarder dollar globalt.



Titaniumfamiljen använder TSMC:s 16/12 nm-process utan några modifieringar och riktar sig mot tillämpningar inom AI, maskinvision, industriell automation och edge-bearbetning. Efinix trycker på att FPGA:erna har låg effektförbrukning vilket har betydelse för bland annat fordon, lidar, AR/VR och medicinteknik.

Sedan tidigare fanns tio varianter av Titanium. De får nu sällskap av ytterligare tio med förbättrade prestanda.

Huvudskillnaderna är:

64-bitars Risc-V, de tidigare modellerna har 32-bitars Risc-V.

Transceivrar upp till 25,8 Gbit/s, tidigare stannade de på 16 Gbit/s.

Förbättrad MIPI-prestanda för snabbare kamera- och displaygränssnitt, 2,5 Gbit/s mot 1,5 Gbit/s tidigare.

Större minnes- och DSP-resurser: upp till 117 Mbit RAM, 3808 DSP-block och 12 PLL:er.

För den som vill testa kretsarna finns olika utvecklingpaket.