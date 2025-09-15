JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. FPGA-utmanaren uppgraderar prestanda

Amerikanska Efinix lanserar tio nya modeller i Titaniumfamiljen där den största är på 2 miljoner logikelement. De har dessutom bättre transceivrar på 25,8 Gbit/s, 64-bitars Risc-V och högre MIPI-hastigheter.

Efinix har tre huvudserier med FPGA:er: Titanium, Topaz och Trion. De är positionerade i det som ofta kallas mittsegmentet, en marknad som uppskattas vara värd mellan 6 och 9 miljarder dollar globalt.
 
Titaniumfamiljen använder TSMC:s 16/12 nm-process utan några modifieringar och riktar sig mot tillämpningar inom AI, maskinvision, industriell automation och edge-bearbetning. Efinix trycker på att FPGA:erna har låg effektförbrukning vilket har betydelse för bland annat fordon, lidar, AR/VR och medicinteknik.

Sedan tidigare fanns tio varianter av Titanium. De får nu sällskap av ytterligare tio med förbättrade prestanda.

Huvudskillnaderna är:

  • 64-bitars Risc-V, de tidigare modellerna har 32-bitars Risc-V.
  • Transceivrar upp till 25,8 Gbit/s, tidigare stannade de på 16 Gbit/s.
  • Förbättrad MIPI-prestanda för snabbare kamera- och displaygränssnitt, 2,5 Gbit/s mot 1,5 Gbit/s tidigare.
  • Större minnes- och DSP-resurser: upp till 117 Mbit RAM, 3808 DSP-block och 12 PLL:er.

För den som vill testa kretsarna finns olika utvecklingpaket.

15 sep 2025 13:48 - Per Henricsson
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU
15 sep 2025 13:56 - Jan Tångring
Nu tillverkar Xpeng elbilar i EU

Genom att tillverka bilar i Graz, Österrike hoppas kinesiska Xpeng kunna komma runt EU:s strafftullar.  

NyheterLäs mer...
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar
15 sep 2025 11:35 - Per Henricsson
Nokia och Kongsberg samarbetar kring 5G för försvar

Finska Nokia och norska försvarsbolaget Kongsberg har tecknat ett samarbetsavtal för att utveckla taktiska kommunikationslösningar med hjälp av mobilnätsteknik. Kunderna är försvarsmakter och allierade nationer.

NyheterLäs mer...
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd
15 sep 2025 10:34 - Per Henricsson
Wolfspeeds rekonstruktion godkänd

Den 1 juli ansökte den amerikanska kiselkarbidspecialisten Wolfspeed om ett så kallat Chapter 11-förfarande i USA. Nu meddelar företaget att domstolen i Texas har godkänt rekonstruktionsplanen.

NyheterLäs mer...
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien
12 sep 2025 14:55 - Jan Tångring
Slovakisk batteritillverkare får finansiering i Spanien

Men en halv miljard kronor i bidrag säkrade från Spanien, kan slovakiska Inobat blåsa igång byggandet av en battericellsfabrik i Valladolid. Redan år 2027 ska den kunna öppna och 2029 ska den kunna ha en kapacitet på 23 GWh.

NyheterLäs mer...
Månader av försening efter razzian
12 sep 2025 12:10 - Jan Tångring
Månader av försening efter razzian

Hyundais vd meddelar att razzian mot dess blivande battericellsfabrik i Georgia, USA, kommer att försena  fabriken med ”minst två till tre månader”. 330 av de 475 gripna flög hem till Sydkorea i går. De kommer att få tillstånd att återvända.

NyheterLäs mer...
Kickoff i Kista: Semiconductor Arena
12 sep 2025 11:53 - Per Henricsson
Kickoff i Kista: Semiconductor Arena

På eftermiddagen den 18 september är det avspark för Semiconductor Arena i Kista, ett initiativ av Kista Science City, KTH, Rise och Sting. Det blir tre korta presentationer samt möjlighet att nätverka.

NyheterLäs mer...
Har du vibe-kodat och kört fast?
12 sep 2025 09:18 - Jan Tångring
Har du vibe-kodat och kört fast?

Vibe-kodning, vibbkodning, sägs göra det möjligt för vem som helst att utveckla mjukvara. Resultatet blir ofta undermålig kod. Ett ny uppgift för ”riktiga” utvecklare har därmed blivit att rycka in när vibbkodare kör fast.

NyheterLäs mer...
Regeringen vill upprusta vår AI
11 sep 2025 16:22 - Jan Tångring
Regeringen vill upprusta vår AI

Regeringen ska lägga cirka en halv miljard kronor årligen från 2026 till 2030 på bland annat testmiljöer, utvecklingscenter, beräkningskraft och digitalisering – allt för stärka Sverige inom AI (artificiell intelligens). 

NyheterLäs mer...
Intel släpper sin andra Armprocessor
11 sep 2025 15:41 - Jan Tångring
Intel släpper sin andra Armprocessor

Ja, Intel har sedan 2021 en egen Armprocessor – en nätverksprocessor (med extra tillbehör) kallad Mount Evans – och nu får den en uppföljare vid namn Mount Morgan. Den presenteras på konferensen Hot Chips 2025.

ProduktLäs mer...
SSD från Santa Clara
11 sep 2025 08:25 - Jan Tångring
SSD från Santa Clara

Greenliant i Santa Clara släpper M.2-SSD:er för edge och inbyggda system.

ProduktLäs mer...
Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon
11 sep 2025 08:25 - Jan Tångring
Estniskt 100 kWh-batteripack i natriumjon

Estniska Freen har satt ihop sina natriumjonbatterier till batterilager för både hög och låg spänning med ett kWh-pris på 330 euro.

ProduktLäs mer...
Byggsats för AI-processorer från Arm
10 sep 2025 13:28 - Jan Tångring

Ingen kategori av processorer är hetare än AI, så nu släpper brittiska IP-jätten Arm en byggsats som låter dig skräddarsy AI-optimerade processorer för din nästa laptop, pekplatta, mobil eller smartklocka.

ProduktLäs mer...
Fem AI-cpu:er från Sifive
10 sep 2025 10:06 - Jan Tångring

Amerikanska Sifive släpper tre uppgraderade Risc V-cpu:er och två nya. De är alla designade på temat artificiell intelligens.

ProduktLäs mer...
Boka höstens fotonikkonferens!
10 sep 2025 09:21 - Per Henricsson
Boka höstens fotonikkonferens!

Den 21 till 23 oktober är det dags för årets svenska opto- och fotonikkonferens som denna gång är förlagd till Kista.

NyheterLäs mer...
Ny lag ska ge bättre skydd för företagshemligheter
10 sep 2025 08:38 - Per Henricsson
Ny lag ska ge bättre skydd för företagshemligheter

I en proposition föreslår regeringen ett mer heltäckande straffansvar vid angrepp på företagshemligheter. Även uppgifter som den anställde hade rätt att ta del av kan leda till straffansvar om de förs vidare till tredje part på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

NyheterLäs mer...
Kombinerar outnyttjad cellkapacitet: Inter-site 5G downlink carrier aggregation
09 sep 2025 15:48 - Per Henricsson
Kombinerar outnyttjad cellkapacitet: Inter-site 5G downlink carrier aggregation

Telekomleverantören Ericsson har tillsammans med sin brittiska kund EE för första gången i ett kommersiellt nät aktiverat en funktion kallad inter-site 5G downlink carrier aggregation. I praktiken hjälper näraliggande sajter dynamiskt varandra med kapacitet.

NyheterLäs mer...
Northvolts projekt i Kanada insolvent
09 sep 2025 11:40 - Jan Tångring

En kanadensisk domstol förklarade i torsdags fabriksbygget Northvolt Six för insolvent. Bygget av cellfabriken i Quebec har stått stilla sedan i mars då Northvolt gick i konkurs i Sverige och provinsen Quebec stoppade sina utbetalningar och tog tillbaka pengar från Northvolts bankkonton.

NyheterLäs mer...
LibreLane ersätter OpenLane
09 sep 2025 10:54 - Per Henricsson
LibreLane ersätter OpenLane

OpenLane har länge varit standard för RTL-till-GDSII-flöden i open source-baserad asicdesign. Nu ersätts det av LibreLane, skriver EE Times.

ProduktLäs mer...
Nokiachef: Kina på väg att stänga ute Nokia och Ericsson
09 sep 2025 09:29 - Per Henricsson

Nokias andel av den kinesiska 5G-marknaden är nere på enstaka procent. Enligt Tommi Uitto, Nokias chef för mobilnätsverksamheten, har Kina varnat för att både Nokia och Ericsson helt kommer att stängas ute med hänvisning till nationell säkerhet.

NyheterLäs mer...
