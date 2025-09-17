Ny toppmodell från Tektronix

Lägst brus, högst antal bitar i AD-omvandlaren och tio gånger snabbare utläsningshastighet. Det lovar amerikanska Tektronix med den nya oscilloskopfamiljen 7 Series DPO som kommer med bandbredder upp till 25 GHz och en samplingshastighet på 125 GSa/s.

De fyrkanaliga instrumenten är tänkta för forskare och utvecklare inom områden som höghastighets­kommunikation, halvledardesign, fysikexperiment, AI och kvantteknik.

7 Series DPO har fått en ny signalvägsarkitektur som kombinerar två egenutvecklade asicar med FPGA:er och en kraftfull GPU. Resultatet är lägre brusnivåer och högre signalintegritet över hela frekvensområdet, skriver Tektronix.

AD-omvandlarna är på 10 bitar och det effektiva antalet bitar (ENOB) anges till 7,5 vid 8 GHz bandbredd och 6,5 vid 25 GHz bandbredd.

Minnet är på 500 MSampel som standard men kan byggas ut till 1 eller 2 GSampel.

För att ytterligare förbättra mätnoggrannheten används en teknik kallad QuietChannel, en aktiv utjämningslösning som kompenserar för förluster vid höga frekvenser. Tillsammans med den låga brusnivån ger detta hög mätnoggrannhet.

En annan nyhet är utläsningshastigheten. Med en Ethernetport på 10 Gbit/s och det nya TekHSI-biblioteket kan data läsas ut upp till tio gånger snabbare än den tidigare modellen DPO70000, något som underlättar validering och analys på externa system.

Serien är uppgraderingsbar via mjukvarunycklar och finns med 8, 10, 13, 16, 20 och 25 GHz bandbredd. De använder Tektronix befintliga probgränssnitt kallat TekConnect. Pekskärmen är på 15,6-tums med full HD och oscilloskopet stöder både Windows och Linux.

Som tillval finns en vågformsgenerator på 100 MHz.

Den första modellen DPO714AX finns att beställa nu och börjar levereras senare i september.