Analog indisk AI-processor

Indiska Ambients strömsnåla och analoga AI-processor GPX10 Pro kan drivas av ett knappcellsbatteri. Den ska ha hundra gånger bättre prestanda än en typisk 32-bitars MCU.

Ambient föreslår den för röstaktivering, ansiktsigenkänning, smarta sensorer och annan batteridriven edge-AI, i vilket Ambient inkluderar datorseende – lågupplöst.

Ambients processorarkitektur heter ”DigAn” – digital–analog – eftersom neuronnätets matrismultiplikationer är implementerade i analoga beräkningar.

– Dagens MCU:er och NPU:er är bakbundna av sin konventionella arkitektur när de försöker köra AI-modeller. Det är som att försöka slå en baseboll med ett tennisracket – fel verktyg för jobbet. GPX10 Pro visar vad som är möjligt när man bygger en arkitektur som är AI-native – hundratals GOP AI-prestanda vid mikrowattnivå, säger GP Singh, vd.

Den nya processorn GPX10 Pro består av fem plus fem programmerbara AI-kärnor kallade MX8, i två block med separat strömförsörjning.

Den ena gruppen är ett alltid aktivt och tänkt för lågeffekt-sensorgränssnitt. När det används för exempelvis keyword-spotting (”hey google”) ska chipet dra mindre än 100 µW.

De tio MX8-kärnorna levererar upp till 2 560 MAC-operationer per klockcykel, med en topp på 512 gigaoperationer.

Här finns 2 MB SRAM. Det är tio gånger mer än i föregångaren GPX10 för att den ska kunna hantera större neuronnät.

Dessutom finns på chipet ett block kallat Sensemesh som gör sensorfusion i ett meshnät. Det ska ge låg latens, för att chipet snabbt ska kunna reagera vid triggerhändelser. Sensemesh arbetar oberoende av cpu;:n – som slipper att själv polla sensorerna och därmed kan stanna i låg viloström.

Bland ”klassiska” analoga funktioner hittar vi en ultralågströms-AD-omvandlare, I2S-logik och gränssnitt för upp till åtta analoga och 20 digitala sensorer.

En Cortex M4F-CPU styr alltsammans.

Det finns en färdig utvecklingskedja – för dig som blev rädd för idén att behöva ge dig på analog programmering – som heter Nebula. Den används för träning, utveckling och implementering av neuronnäten och är kompatibel med Tensorflow, Keras och ONNX.

Ambient presenterar just nu GPX10 och GPX10 Pro på Electronica i Bangalore.