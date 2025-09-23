Konfigurerar alla MCU:er i samma verktyg

Konfigurationsverktyget Graphical MCU Configurator från nederländska Embedd låter dig konfigurera anslutningar och göra andra inställningar för inte mindre än 1400 styrkretsfamiljer från tillverkare som Renesas, ST, NXP och TI.

Du kan återanvända inställningar, ladda upp gamla konfigurationer och flytta dem mellan lika chip – även från olika tillverkare.

Poängen är att du separerar mjukvara från hårdvara och därmed gör det enklare att välja mellan olika MCU-leverantörer.

Graphical MCU Configurator är gratis och finns både som tillägg till Visual Studio och som webbtjänst. Gränssnittet är grafiskt – det visas just nu på The Things Conference i Amsterdam.

Embedd har behövt ta hjälp av AI för att sammanställa data om de 1400 familjerna. Tillverkarnas dokumentation är rörig och ostrukturerad, enligt Embedd.

Embedd har fler utvecklingsverktyg. Bland annat ett som automatiskt genererar drivrutiner.