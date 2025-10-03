Europa får strategisk processor

… eller vad man ska kalla en processor med geopolitiska ambitioner, som Athena 1 uttryckligen har. Franska Si Pearl gör ytterligare en insats för europeiskt halvledaroberoende genom att lansera en egen processor för försvar, rymd och kritisk infrastruktur.

Si Pearl beskriver Athena 1 som en ”dual use”-processor och räknar upp stat, försvar och rymd som tillämpningsområden.

Si Pearl är sedan tidigare involverad i EU:s försök att bygga oberoende inom superdatorer och andra högprestandaberäkningar. Den tidigare lanserade processorn Rhea 1 ska finnas i provexemplar tidigt nästa år med superdatorer som typiskt tillämpningsområde.

Nu presenterar företaget planer på ytterligare en prestandaprocessor kallad Athena 1. Den ska optimeras fysiskt och digitalt för ett liv i fält. Det framgår inte av pressreleasen exakt vad det kommer att innebära för konkret stöd för kommunikationsprotokoll, kryptering, beräkningar, robusthet, et cetera.

Men den kan alltså inte räkna med något lyxliv i Rheas luftkonditionerade superdatorhallar.

Tillämpningar som räknas upp är säker kommunikation och signalspaning, kryptografi och kryptering, bearbetning av underrättelser, taktiska nätverk, elektronisk detektion och lokal databehandling i fordon.

Athena 1 ska finnas tillverkad 2027 och precis som Rhea 1 är den inte helt igenom EU-suverän utan utgår från en cpu från brittiska Arm kallad Neoverse V1. Det kommer att finnas Athena 1-processorer med 16, 32, 48, 64 och 80 kärnor.

Athena 1 ska heller inte tillverkas Europa utan av TSMC i Taiwan. Men Si Pearl deklarerar sin ambition att byta till Europa så fort det finns en bra kiselsmedja här.

– Målet är att flytta den till Europa för att bidra till att bygga upp industriekosystemet här, skriver företaget i ett pressmeddelande, och tillägger

– I en tid av geopolitisk osäkerhet, med ökande cybersäkerhetsproblem och allt fler väpnade konflikter, blir Europas teknologiska suveränitet alltmer oupplösligt knuten till suverän hårdvara, både för civila tillämpningar och, ännu viktigare, för försvar.