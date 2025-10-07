Polska moduler på taiwanesiska AI-kretsar

Polska Grinn flaggar för att det utvecklat SOM-moduler på taiwaneiska Mediateks AI-Arm-processorer. De ska vara väl lämpade för Edge AI-tillämpningar.

Grinn har utvecklat SOM-moduler i många år, tidigare på processorer från NXP och Texas Instruments. De utvecklas och tillverkas alla i Polen.

Samarbetet med Mediatek inleddes för två år sedan. Det ger Grinn tillgång till Mediateks tekniska support, produktplaner och leveranskedja.

Grinn tycker att dess modulportfölj nu med tillägget av Mediatek, täcker allt från industriell automation och maskinseende till smarta hem och robotik.

Mediateks processorfamilj Genio lanserades i januari 2023. Genio 700 har en neuronnätsaccelerator (NPU) på fyra Tops och ett CPU-kluster på åtta kärnor: två stycken Cortex A78 och sex stycken Cortex A55. GPU:n är en Mali G57.

Den ska ha prestanda för att exempelvis AI-analysera två videoströmmar i realtid. En kund ska använda Grinns 700-modul i en djupkamera.

Genio 510 är en bantad modell med bara fyra A55:or. Grinns moduler mäter 37 × 42 mm.

För prototyper och utveckling finns kortdatorn Genio EVB, som fungerar som ett utvärderingskort och referens-SBC för Genio-familjen. Det ger tillgång till alla gränssnitt.

I röret för Mediatek finns Genio 720 och 520 som kommer att tillverkas i 6 nm och drar upp AI-prestanda till 10 Tops.

Mediatekmodulerna finns även som kortdatorer i välkänd formfaktor.