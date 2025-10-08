Qualcomm köper Arduino, som lanserar Uno Q

Amerikanska chipjätten Qualcomm köper italienska Arduino – populär sedan två decennier bland elektronikhobbyister för sina utvecklingskort baserade på öppen hårdvara, och för sina enkla utvecklingsverktyg.

Köpet annonseras samtidigt som Arduino lägligt presenterar sitt allra första kort baserat på en Qualcommkrets. Det heter Arduino Uno Q och använder på systemkretsen Qualcomm Dragonwing QRB2210.

Arduino ska fortsätta arbeta under eget namn och det ska fortsätta att vara öppet för att använda kretsar som inte kommer från Qualcomm. Arduinos klassiska kort använder kretsar från Microchip, ST, Renesas och NXP.

Inget köpbelopp anges. Köpet stärker Qualcomms närvaro inom inbyggda system.

– Affären ska stärka Qualcomms strategi att ge utvecklare enklare tillgång till företagets teknik och produkter för edge computing, säger pressmeddelandet.

Tidigare har Qualcomm i samma syfte köpt Foundries i april 2024, och Edge Impulse i mars 2025.

Arduino beskriver köpet från sitt håll som ett sätt att ge Arduino starka AI-verktyg.

Projektet Arduino föddes på ett interaktionsdesiginstitut i Italien år 2004. Arduino tog fram billiga utvecklingskort med enkla verktyg för nybörjare, för att göra elektronikkonstruktion tillgänglig för fler. Korten har blivit standard inom utbildning, forskning och prototypframtagning.

Sedan 2020 släpper Arduino även industriella kort, Pro Line, för professionella kunder.

Arduinos första* Qualcommkort, Uno Q, är en kortdator på Qualcomms krets Dragonwing QRB2210 — en fyrkärnig ARM Cortex-A53 (Kryo) som kör Linux Debian.

Den är något av en utmanare till Raspberry Pi, men med bättre fokus på Arduinos klassiska IoT-nisch. För på kortet finns även en ST-styrkrets för realtid, STM32U585.

Pressmeddelandet pekar på AI-tillämpningar inom bild, ljud och sensorer.

QRB2210 har en integrerad grafikkärna (Adreno 702) och en signalkärna (Hexagon QDSP6).



Uno Q är bakåtkompatibelt med det klassiska UNO-ekosystemet. Men det stöds dessutom av utvecklingsmiljön Arduino App Lab, som lanseras nu.

I App Lab jobbar du parallellt med realtidskoden och Linuxkoden. App Lab ger även tillgång till en plattform kallad Edge Impulse för utveckling av AI-modeller.

Du kan beställa Uno Q nu för leverans i slutet av oktober, för 39 euro med 2 Gbyte RAM och 16 Gbyte flash.

Youtubern Jeff Gerling har en bra genomgång av köpet och Uno Q (länk).