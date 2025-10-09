Snabba programmerare för flashminnen

XjExpress och XjExpress-FPGA är två programmerare för flashminnen från brittiska Xjtag. De klarar alla steg från utveckling och test till produktion.

XjExpress är en in-circuit-programmerare för SPI-flash, medan XjExpress-FPGA gör det möjligt att programmera flashminnen som är kopplade till FPGA:er. Båda är designade för hastighet och enkel integration.

XjExpress har mjukvara där radering, programmering och verifiering kan styras via ett grafiskt gränssnitt men också med kommandon över bussen. Programmeraren stöder ett brett urval av SPI NOR-minnen, inklusive Single, Dual och Quad-SPI, samt möjligheten att kombinera flera filer i samma programmeringssekvens. Det går att optimera cykeltiderna så att programmeringen i praktiken sker så snabbt som minnet själv tillåter.

Programmeraren är USB-ansluten inklusive strömmatning, med elektriskt skydd på alla stift.

För FPGA-baserade system är XjExpress-FPGA förkonfigurerad av Xjtag utifrån den specifika FPGA- och flashtyp som används. Den programmerar via FPGA:ns JTAG-gränssnitt vilket ger mycket höga skrivhastigheter utan att kräva extra kringutrustning.