Kraftfull batterisimulator för BMS-test

Engelska Pickering Interfaces har lanserat en ny generation PXI-baserade batterisimulatorer för test av batterihanteringssystem (BMS). De nya modellerna – 41-754 för PXI och 43-754 för PXIe – upptar en kortplats och finns med två eller fyra kanaler som kan leverera upp till 8 V och 5 A per kanal. Det är klart mer än tidigare modeller som klarade 300 mA.

Varje kanal är isolerad från både jord (1000V) och övriga kanaler (750 V) vilket gör det möjligt att seriekoppla kanalerna för att simulera batteripaket i stackade arkitekturer. Det behövs bland annat för test av batterier till elfordon.

Med fyra kanaler kan utvecklare emulera battericeller eller moduler i både låg- och högspänningssystem. Modulen kan simulera fel som cellobalans, åldrande och temperaturvariationer, men även extrema tillstånd som överladdning och kortslutning – utan risk för skador på utrustningen.

Den nya 5 A-modulen är också ett effektivt verktyg för HIL-tester. Den gör det möjligt att verifiera algoritmer för laddningsstatus, hälsotillstånd och cellnedbrytning i realtid, både i öppna och slutna system.

Pickering nämner användningsområden inom energilagring, förnybar energi och industriella applikationer. Batterisimulatorn kan exempelvis efterlikna hushållsbatterier, testa storskaliga lagringssystem och optimera livslängden för återanvända batteripack.