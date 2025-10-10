Kontaktdon för extrema förhållanden

USB-C är på god väg att bli en global standard för överföring av data och ström, men för många tillämpningar krävs högre robusthet och driftsäkerhet än vad konsumentvarianten ger. Tyska ODU har en lösning som tål tuff miljö samtidigt som den försvårar för obehöriga.

För att anpassa USB-C till fältsystem för försvarssektorn finns två typer av lösningar: dels kontaktarrangemang som återskapar USB-C-standardens överföringsegenskaper i en mer robust konstruktion, dels gränssnitt som byggs in i skyddade kapslingar.

Individuella kontaktarrangemang har även fördelen att de kan anpassas efter applikationens krav och samtidigt minska risken för obehörig åtkomst.

ODU AMC High-Density är ett exempel på ett sådant system för ström- och dataöverföring. Kontaktdonet kombinerar hög kontakttäthet med kompakt formfaktor och klarar temperaturer från –40 °C till +85 °C, fukt, damm och vibrationer. IP68/IP6K9K-klassningen ger skydd vid nedsänkning och högtrycksrengöring, medan EMC-skärmningen säkerställer störningsfri signalöverföring.

Systemet hanterar strömmar upp till 5 A och datahastigheter på 480 Mbit/s. Den vinklade 90°-varianten har en ytterdiameter på 12,8 mm och finns med kabellängder upp till fyra meter.