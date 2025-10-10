Taiwanesiska cpu:er i Infineons Risc V-projekt

Andes Risc V-cpu:er ska bli en del av Quintauris ekosystem. Först ut är 32-bitarskärnan Andescore.

Andes – en av de ledande leverantörerna inom inbyggda system baserade på den fria cpu-arkitekturen Risc V – blir partner i Quintauris – Infineons initiativ att utveckla och standardisera Risc V-kretsar för fordon.

Andes ska ta fram en referensarkitektur för realtidsstyrning baserad på en fordonscertifierad 32-bitars Andescore-kärna. Därefter kommer fler Andescore-serier att adderas.

– Det är en viktig milstolpe i vårt uppdrag att påskynda industrialiseringen av Risc V, säger Pedro Lopez, marknadsstrategichef på Quintauris.

På onsdag får Quintauris teknikchef Özgür Özkurt äran att hålla öppningsanförandet på Andes Risc V Con i München.

Quintauris utvecklar profiler, referensarkitekturer och mjukvarukomponenter för Risc V. Bakom står Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm och STMicroelectronics.

När Quintauris grundades 2023 fokuserade initiativet på fordons­elektronik. Numera har IoT, edge och industri adderats till färdplanen.