Taiwanesiska cpu:er i Infineons Risc V-projekt

Andes Risc V-cpu:er ska bli en del av Quintauris ekosystem. Först ut är 32-bitarskärnan Andescore.
Andes – en av de ledande leverantörerna inom inbyggda system baserade på den fria cpu-arkitekturen Risc V – blir partner i Quintauris – Infineons initiativ att utveckla och standardisera Risc V-kretsar för fordon.
Andes ska ta fram en referensarkitektur för realtidsstyrning baserad på en fordonscertifierad 32-bitars Andescore-kärna. Därefter kommer fler Andescore-serier att adderas.
– Det är en viktig milstolpe i vårt uppdrag att påskynda industrialiseringen av Risc V, säger Pedro Lopez, marknadsstrategichef på Quintauris.
På onsdag får Quintauris teknikchef Özgür Özkurt äran att hålla öppningsanförandet på Andes Risc V Con i München.
Quintauris utvecklar profiler, referensarkitekturer och mjukvarukomponenter för Risc V. Bakom står Bosch, Infineon, Nordic Semiconductor, NXP, Qualcomm och STMicroelectronics.
När Quintauris grundades 2023 fokuserade initiativet på fordonselektronik. Numera har IoT, edge och industri adderats till färdplanen.