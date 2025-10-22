Första kretsarna för Wi-Fi 8

Broadcom har lanserat vad det beskriver som de första kretsarna för Wi-Fi 8. Till skillnad från tidigare generationer av wifi, som prioriterade maximal datahastighet, fokuserar Wi-Fi 8 (IEEE 802.11bn) på hög tillförlitlighet, låg latens och effektivitet för AI-drivna nätverk på kanten.

Förutom att sälja kretsar erbjuder Broadcom även tekniken för licensiering. Detta är tänkt att snabbt bygga ett ekosystem med olika typer av kretsar för bland annat IoT, mobila enheter och fordonsapplikationer.

De tre kretsfamiljerna:

BCM6718: Optimerad för användning i routrar för hemmabruk och hos operatörer.

BCM43840 och BCM43820: För accesspunkter i företagsnätverk.

BCM43109: För trådlöst uppkopplade klienter som mobiler, bärbara datorer och fordon.

Wi-Fi 8-lösningarna inkluderar även funktioner som en hårdvaruaccelererad telemetrimotor för nätverksoptimering och bättre säkerhet, samt ett läge som ökar räckvidden i utbyte mot lägre datatakter, det som kallas Extended Long Range, ELR.

De nya kretsarna uppges vara mer energieffektiva och ha en mindre formfaktor än motsvarande för Wi-Fi 7.