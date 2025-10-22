NXP IMX för sensorintelligens i fordon

NXP:s Arm-processor IMX 952 (i.MX 952) kan användas för förarövervakning, barnnärvarodetektering och annan AI-stödd sensorbaserad säkerhet i fordon.

Sensorlösningar i bilkupén blir alltmer avancerade. Lagar och standarder som Euro NCAP kräver förarövervakning, korrekt airbagkalibrering och detektering av barn som lämnats kvar i bilen.

IMX 952 kan hämta och kombinera sensordata från kamera, UWB, ultraljud, IR och andra sensortyper.

För AI-analys och sensorfusion har NXP integrerat sin neuronkärna EIQ (eIQ) i versionen Neutron, som ska stödja både klassiska konvolutionsnät (CNN) och nät för generativ AI (transformer). Prestanda för bildbehandling ska vara upp till 500 Mp/s.

När du checkat av säkerheten kan du även använda 952:an för mervärden som hälsomätning och personanpassning.

Utöver i bilar kan IMX 952 exempelvis användas i industrin i realtid för människa-maskingränssnitt (HMI), miljömätningar, övervakning och avvikelsedetektering.

För cybersäkerhet – för exempelvs säkrad boot, fjärrstyrning, mjukvaruupdateringar och krav som ställs i EU:s Cyber Resilience Act – finns Edgelock Secure Enclave som enligt NXP även stöder post-kvantkryptografi.

Processorn är säkerhetscertifierad för ISO 26262 ASIL B. Den har fyra Cortex A55-kärnor, plus Cortex M7 och Cortex M33.

Bland andra nyheter finns stöd för lokal dimning i LCD-paneler och HUD-skärmar (head-up display).

NXP har kompatibla kringkretsar för strömhantering, inre sensorsystem, positionsmätning, kortdistansradar och trådlöst, inklusive Wifi 6E och Bluetooth Audio.

Kretsen är pin-kompatibel med IMX 95-familjen. Provexemplar väntas under första halvåret 2026.