Generation två av drakfrukten

Slovenska Red Pitaya har släppt den andra generationen av ett FPGA-baserat kort som används för att skapa allt från oscilloskop och signalgeneratorer till spektrumanalysatorer och inbyggda styrsystem. Plattformen används i undervisning, forskning och industriella miljöer.

Den nya versionen, Stemlab 125-14 Gen 2, är en fullständig omkonstruktion med förbättrad kraftförsörjning och signalväg. Kortet använder Xilinx systemkrets Zynq-7010 eller Zynq-7020, med en dubbelkärnig Arm Cortex-A9 och FPGA-logik för realtidsuppgifter. Minnet är upp till 1 GB och systemet kan köras med både intern och extern klocka.

Korten har två kanaler med var sin 14-bitars AD-omvandlare som samplar med 125 MSa/s, vilket gör det användbart för en rad test- och mätuppgifter. DA-omvandlarna har samma upplösning och kan användas för signalgenerering.

Signalkvaliteten mätt som SFDR har förbättrats till 50 dB, mot tidigare 40. Överhörningen mellan kanalerna, crosstalk, är numera 70 dB eller bättre, mot tidigare 55 dB.

Den bästa versionen av kortet, kallat Pro Gen 2 Z7020, har även stöd för synkronisering av flera kort och en E3-kontakt för att utöka lagring eller ansluta externa enheter.

Den nya generationen ger stabil drift under lång tid och kan, enligt Red Pitaya, användas i både produktionsmiljöer och forskningslabb. Kortet är kompatibelt med tidigare mjukvara och verktyg, och användaren har direkt tillgång till FPGA-logiken för egna program.

Priset börjar på lite drygt 800 euro för det enklaste kortet.