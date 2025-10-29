En FPGA med kvantkryptoskydd

MachXO5-NX TDQ är enligt amerikanska Lattice den första FPGA-familjen med skydd mot både dagens typ av attacker och framtida kvantdatorer, så kallad post-quantum cryptography, PQC. Kretsarna bygger på företagets Nexusplattform och passar för datacenter, kommunikation, industri och fordon.

MachXO5-NX TDQ har hårdvarubaserad root of trust och stöd för uppdatering av kryptografiska algoritmer i fält. De stöder de Nistgodkända post-kvantalgoritmerna LMS, XMSS, ML-DSA och ML-KEM samt klassiska funktioner som AES256-GCM, SHA2, SHA3 och SHAKE.

En autentiserad och krypterad bitström skyddar mot obehörig åtkomst, medan versionshantering och nyckelhierarki förhindrar manipulering.

Förutom PQC finns klassiska kryptofunktioner som AES-CBC/GCM med 256 bitar, ECDSA-384/521 och RSA upp till 4096 bitar. Familjen stöder även standarder som DICE (Device Identifier Composition Engine) och SPDM (Security Protocol and Data Model) samt Lattice Supplyguard för att säkra hela produktens livscykel och leveranskedja.

Dessutom finns unika enhetsnycklar och skydd mot sidokanalsattacker.

Familjen finns med 20K, 30K och 38K logikceller. Antalet generella in- och utgångar är maximalt 378 och det finns stöd för PCIe Gen2. Flashminnet går upp till 55 Mbit.