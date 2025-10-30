Risc V-dubbelkärnor i tröskellogik

Amerikanska Upbeat släpper styrkretsar med Risc V i lågtröskellogik som enligt företaget är 40 procent snålare än motsvarande kretsar baserade på Arm. Det finns ett gosedjur med UP301 och en mikromekanisk vibrationssensor bland sina inre organ, som fnissar när den blir kittlad.

Andra tillämpningar kan bli wearables, drönare och IoT‑sensorer. Intelligent edge är Upbeats sammanfattande beskrivning.

Kretsarna har dubbla Risc V-kärnor och en AI/DSP-accelerator. De heter UP201 och UP301 och har en effektförbrukning på 16,8 µW/MHz/DMIPS.

Tröskeltekniken heter NTC (Near-Threshold Conduction). Den kör logiken ner till 0,4 V. Det sänker energiförbrukningen. Tekniken är beroende av felkorrigering. Dynamisk frekvensskalning stöds.

UP201 är tänkt för trånga utrymmen med krav på extrem batteritid. UP301 är större, har fler gränssnitt och klarar enklare bildbehandling och vision‑applikationer.

Upbeats vd och grundare Jerry Chen började sin karriär på Intel (Itanium) och har sedan arbetat på bland annat Apple och Inphi. 2021 startade han Upbeat Technology. Första produkten var en mikromekanisk mikrofon för trådlösa öronsnäckor och smarta glasögon.

Amerikanska Risc V-pionjären SiFive ska ha hjälpt Upbeat med utvecklingen av kretsarna och hjälper till med marknadsföringen.

Det finns ett demokort, Trina‑Pi, med en effektsnål mikrofon vid namn UPM01. Du väcker kortet med rösten och den klarar tio röstkommandon.

Prover finns nu. Kretsar ska finnas tillverkade i december.

Upbeats huvudkontor är i Taipei.

Upbeat förklarar sin tröskellogik nedan.