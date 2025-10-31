Mobilroutrar för explosionsfarliga miljöer

Phoenix Contact släpper 4G- och 5G-routrar avsedda för utomhusbruk och explosionsfarliga miljöer.

Nya routrar i Phoenix serie Cellulink är godkända för användning i Zone 2-klassade explosionsfarliga områden. De har även IECEx- och ATEX-certifiering vilket betyder att de ska vara säkra att använda i krävande industriella miljöer.

Hela systemet – router, antenn och antennväg – är certifierat och inbyggt i ett vandal- och väderbeständigt hölje. Det innebär att produkten kan tas i drift direkt, utan extra riskanalyser eller omcertifieringar.

Liksom övriga enheter i serien Cellulink uppfyller de den internationella cybersäkerhetsstandarden IEC 62443-4-2 som skyddar data och processer mot digitala hot.