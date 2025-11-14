Ökar effekten i i7A till 1 000 W

TDK-Lambda breddar sin serie icke-isolerade DC/DC-omvandlare i7A med nya modeller som levererar upp till 1 000 W uteffekt och ström på 60 A respektive 80 A. Det är en effektökning på upp till 82 procent jämfört med tidigare modeller – utan att produkterna blivit större.

De nya buck-omvandlarna har formatet en sextondelsbricka, precis som föregångarna, men har dubblerade in- och utgångar för att klara högre strömmar. De finns från 400 W till 1 000 W. Trots den högre effekten väger modulerna endast 85 gram tack vare en förbättrad basplatta, vilket gör dem lämpliga för utrymmes- och viktkänsliga produkter.

Ingångsspänningen är 18 V till 60 V och utgången kan justeras mellan 3,3 V och 28 V. En justerbar strömbegränsning skyddar vid överström eller kortslutning och minskar belastningen på komponenterna, till exempel vid laddning av stora kapacitanser. Det går att parallellkoppla flera i7A-enheter för redundans eller högre uteffekt.

Verkningsgraden når upp till 99 procent, vilket gör omvandlarna väl lämpade för krävande industriella tillämpningar. Serien har flera kylkonfigurationer – öppen ram, basplatta eller kylfläns – vilket gör det möjligt att välja lösning beroende på systemets behov, från konduktionskylda kapslingar till fläkt- eller naturligt kylda miljöer.