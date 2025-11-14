AMD:s rf-FPGA i provex

För ett år sedan lanserade AMD en ny medlem i FPGA-familjen Versal för tillämpningar som radar, elektronisk krigföring och test&mät. AD-omvandlarna har en bandbredd på 18 GHz och kan sampla med 32 Gbit/s. Den första medlemmen i familjen, VR1602, finns nu i provexemplar och nästa kommer under första kvartalet nästa år.

Zynq UltraScale+ RFSoC lanserades 2017 och öppnade ett helt nytt tillämpningsområde för FPGA:er med sin integrerade AD- och DA-omvandlare i kombination med processorkärnor och logikblock för att bearbeta signalerna, det vill säga demodulera och avkoda dem men också skapa signaler som skickas ut.

Under åren har familjen förbättrats, men nu kommer en helt ny generation baserat på den modernare Versalfamiljen.

Några nyckeldata:

AD- och DA-omvandlare med en bandbredd på DC-18 GHz vilket gör det möjligt med direktomvandling upp till Ku-bandet.

Fyra eller åtta 14-bitars AD-omvandlare (med kalibrering) med 32 GSa/s eller upp till 16 stycken med 8 GSa/s.

Upp till sexton 14-bitars DA-omvandlare med 16 GSa/s för signaler upp till åtminstone 18 GHz.

Hårda DSP-block minskar strömförbrukningen med upp till 80 procent jämfört med en mjukvaruimplementation.

AIE-block och DSP58-block plus hårda IP-block för inferenser (AI), Channelizer och FFT/iFFT som ger upp till 80 TOPS för 16-bitars INT.

Dessutom 1,2 eller 2,4 miljoner logikceller och transceivrar för 52 eller 112 Gbit/s för trådbunden kommunikation.

VR1602, som är den minsta av de fyra modellerna av Versal RF, finns nu som provexemplar. VR1652 ska komma i provexemplar under första kvartalet nästa år.