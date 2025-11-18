Tyska moderkort på Core Series 2

Efter en uppdatering av BIOS kan du nu plugga in Intel Core Series 2-processorfamiuljen Bartlett Lake i ett antal ATX-, µATX- och mITX-moderkort från Kontron.

De nya processorerna har enligt Kontron bättre prestanda för AI- och realtidstillämpningar. En av dem har inte mindre än 24 kärnor – åtta snabba och 16 energisnåla.

Andra tillämpningar är uppkopplad IoT, automation, medicinteknik, pc-kiosker, digital skyltning, säljterminaler, videoövervakning och kasinospel.

Produkterna som uppdaterats med ny BIOS är Mini-ITX-korten K3833-Q, K3832-Q och K3836-Q/R, ATX-kortet K3851-R, och µATX-korten K3842-Q och K3843-B.