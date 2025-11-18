En kontakt för 145 GHz

RPC-0.80 är en ny högfrekvenskontakt för frekvenser upp till 145 GHz från tyska Rosenberger Hochfrequenztechnik. Den tar vid där etablerade standarder som 1,00 mm och 1,85 mm närmar sig sina fysiska begränsningar.

RPC-0.80 klarar högre frekvenser än 1,00 mm-standarden som stannar på 110 GHz. Den är designad kring en luftdielektrisk koaxiallösning med 50 Ω karakteristisk impedans. RPC-0.80 följer standarderna IEC 61169-64 och IEEE 287 som definierar mekaniska och elektriska krav för koaxialkontakter för dessa frekvenser.

Kombinationen ger mycket god return loss (S11/S22) över hela frekvensområdet och låg dämpning (S21/S12) upp till 145 GHz.

Typiska användningsområden är kryoteknik och kvantteknik, millimetervågsmätningar, probning på wafers, radarsystem och satellitkommunikation samt modulära testsystem.