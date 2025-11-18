En lite vassare Arm-mikrokontroller

Taiwanesiska Nuvoton släpper en mikrokontroller­serie baserad på Arm Cortex-M55 avsedd för beräkningstunga realtidssystem.

Tillämpningar för Numicro M5531 kan vara industriell automation, smarta byggnader och HMI.

CPU:n Cortex-M55 körs i upp till 220 MHz och har en beräkningsprestanda på upp till 371 DMIPS. Vad gäller beräkningskraften stöds vektortillägget Helium M och flyttalsenheten arbetar i dubbel precision. Här finns även grafikaccelerator och kryptoaccelerator.

SRAM är på upp till 1,5 MB och flash 2 MB. Här finns 64 KB I-TCM och 128 KB D-TCM för tidskritiska instruktioner och data.

Vad gäller cybersäkerhet stöds Arm PSA Level 2 med funktioner som TrustZone, Secure Boot, olika kryptomotorer (AES, ECC, RSA, SHA, HMAC), säker nyckellagring, säker nyckeltillverkning, äkta slumpgenerator, minne som kan köras men inte läsas ut (Execute-Only), engångsprogrammerbart minne (OTP) och stift som larmar för fysisk påverkan (tamper detection).

Kommunikationsgränssnitten är Ethernet 10/100, CAN FD och I3C upp till 25 Mbit/s. USB är 2.0 High-Speed OTG/Host/Device och Full-Speed OTG/Host/Device.

Här finns två 12-bitars SAR-ADC (upp till 48 kanaler), två 12-bitars 1 Msps DAC:er, fyra komparatorer och upp till 24 PWM-kanaler.

Den dynamiska strömförbrukningen är 94,5 µA/MHz och LPSRAM, LPPDMA, LPTimer och 12-bitars LPADC håller viktiga funktioner aktiva i vilolägen.

Nuvoton lyfter fram brusimmuniteten och uppger att den är 4,4 kV EFT, verifierad genom 3 kV ESD HBM.

Utvecklar gör du i Nuvotons eget utvecklingsekosystem som stöder FreeRTOS, Zephyr och RT-Thread. För HMI finns emWin, LVGL och Qt.