Musk kund till europeisk rymdkrets

STM32V8 är den första styrkretsen i sin kategori som tillverkats en energisnål kisel-på-isolator-process på 18 nm. Den amerikanska teknikbiljonären Elon Musk ska använde den i sitt låghöjdssatellitnät Starlink.

Starlink använder den strålningståliga kretsen i höghastighetslänkar mellan satelliterna. Kretsen går på 3,3 volt och är tillverkad i en ny generation FD-SOI i 18 nm som använder fasväxlandeminne (PCM).

Den har hög beräkningsprestanda för att vara en styrkrets, enligt ST, som menar att det finns fler tillämpningar där den mycket väl kan ersätta en app-processor, exempelvis industriell styrning, sensorfusion, bildbehandling, röststyrning och annan AI på kanten.

– STM32V8:s beräkningsprestanda, stora inbyggda minne och digitala funktioner var avgörande för våra realtidskrav, och dess robusthet i LEO-miljö beror på 18-nm FD-SOI, säger Michael Nicolls, vice vd för Starlink Engineering på SpaceX.

Den rekommenderas även för fabriksautomation, motorstyrning och robotik. Kretsen ska klara branschorganisationen GlobalPlatforms SESIP-certifiering och är designad med EU:s cybersäkerhetsakt CRA för ögonen.

STM32V8 tillverkas i Frankrike – i ST:s egen 300-mm-fabrik i Crolles, i samarbete med Samsung.

STM32V8 utvärderas hos utvalda kunder. Volymer utlovas till större OEM:er kommer under första kvartalet 2026, och först därefter finns den i bredare tillgänglighet.

Hjärnan är en Cortex M85-dubbelkärna klockad i upp till 800 MHz. Den har 4 MB inbyggt icke-flyktigt minne (PCM).

Maximal kapseltemperatur är 140 °C.

PCM-minnen utnyttjar egenskaperna hos legeringen Ge2Sb2Te5 (GST), som gör att en extern temperatur kan ändra det fysiska tillståndet mellan amorft och kristallint. I varje tillstånd har materialet sedan olika elektrisk resistans, vilket representerar en logisk nivå för lagring av information.

ST har förklarat tekniken i en artikel skriven för Elektroniktidningen här (länk).