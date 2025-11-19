ST har världens största AI-modell-zoo

ST Microelectronics räknar till inte mindre än 140 olika AI-modeller i utbudet av mjukvara för sina styrkretsar. Det är enligt ST världens största ”AI-modell-zoo”.

De 140 modellerna ser, hör och känner, och ska vara realistiska att integrera i wearables, smarta kameror, sensorer, robotar, hushållsmaskiner och annan elektronik. Utmaningen är den begränsade beräkningsktraft, det begränsade minne och den begränsade energi som styrkretsar har tillgång till.

Modellzoot (länk) är en del av ST Edge AI Suite där det även finns verktyg och kodbibliotek för utveckling och driftssättning av AI-algoritmer på ST:s hårdvara — ”från prototyp till produktion”. Här finns bland annat skriptade arbetsflöden för träning och integrering av AI-modellerna. Enligt ST används dess AI-verktyg i över 160 000 projekt årligen.

Edge AI Suite stöder de modellrepresentationer som används i AI-ekosystemen PyTorch, TensorFlow Lite, Keras, LiteRT och ONNX.

Alla styrkretsar kan köra AI-modeller. I ST:s utbud finns dessutom AI-accelererade styrkretsar som STM32N6.