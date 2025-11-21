Tvåkanaligt labbaggregat

NGT3600 är ett rackmonterat labbaggregat för utveckling och test av kraftsystem och batteridrivna produkter. Serien ingår i Rohde & Schwarz familj med enklare produkter kallade Essentials.

NGT3600-familjen kan leverera upp till 3,6 kW DC-effekt. Instrumentet är avsett för hela kedjan från utveckling till kvalitetskontroll och produktion av kraftsystem. De kan användas för utvärdering av DC/DC-omvandlare och simulering av spänningsprofiler enligt standarder.

Varje kanal levererar upp till 1 800 W med en justerbar spänning upp till 80 V. De två kanalerna kan kopplas i serie eller parallellt för att dubbla spänning eller ström, och upp till tre enheter kan kombineras för att nå 480 V eller 300 A över sex kanaler. Både ripple och brus är lågt plus att upplösning är 1 mV för spänning och 100 µA för ström.

Tvåkanalsmodellen NGT3622 har två helt oberoende utgångar på 1 800 W vilket ger flexibilitet och sparar plats. Den passar tillämpningar som kraftelektronik, telekommunikation, förnybar energi, fordon samt flyg- och försvarssektorn.

Det går att testa ström och spänning under belastning men också att göra effektivitetstester och termisk karakterisering av komponenter som DC/DC-omvandlare, nätaggregat, motorer och halvledare.

NGT3600 är avsedd för test av högströmprototyper, validering för invertrar till solcellsanläggningar och kontroll av laddstationer. Den kan användas för 48 V-system och simulera fordonets nätverk samt driva sensorer och styrenheter under test.

Alla modeller går att montera i rack utan adapter.