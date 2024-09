REPORTAGE: En svensk styrdator för nya rymden

Beyonds tre ben Du kan känna Beyond Gravity under andra namn Beyond Gravity, som ägs av Schweiziska staten, hade en personalstyrka på 1600 globalt i fjol. Av omsättningen på 4,6 miljarder var kring en femtedel svenskt. Verksamhet finns i Linköping med tillverkning av bärraketsystem och i Göteborg med elektroniksystem – datorer, mikrovågssystem och antenner. Övrig personal är spridd över jorden – Österrike, Schweiz, USA, Finland, Tyskland. Namnet Beyond Gravity är bara ett drygt år gammalt och består av ägaren Ruags rymdverksamhet. Ruag Space kanske låter mer bekant? Eller Saab Space som 2008 såldes till just Ruag. Beyond Gravitys försäljning sker över hela världen – i huvudsak Europa, USA, Sydkorea, Indonesien och Japan. Kunder är både kommersiella och statliga verksamheter. 96 procent var civil verksamhet i fjol. Verksamheten idag står på tre ben. • Produktområdet Satellites utvecklar mycket mer än omborddatorer som COBC. Produktlistan känns nästan som om den skulle räcka till en komplett satellit med mekanik, elektronik och kylning, mjukvara – plus komponenter för markstationen. Här finns även mjukvara och systemlösningar inklusive en lösning för Space Situation Awareness. Bland Beyonds många satellitekomponenter finns mekanismer som riktar satelliternas motorer • Produktområdet Lithography ligger i Schweiz. Det levererar stabilisatorer och aperturer som används vid litografi, vilket används för att bygga kiselkretsar. Det är ett område som låter långt från rymden. Men tekniken är härledd från mekanik som används i rymden. Den gemensamma nämnare är högtillförlitlighet och utrustning som fungerar i vakuum utan att smutsa ned, I Linköping tillbverkar Beyond lösningar som släpper ut satelliter i rymden • Det tredje benet är Launchers som finns i Schweitz, US och Sverige. Där man i Linköping bland annat tillverkar separationssystem och dispensersystem. System som säkerställer att satelliten lämnar bärraketen på ett kontrollerat sätt om det så består av en eller 50 satelliter som delar uppskjutning. Lite som stenen som lämnar curlingspelarens hand. Just nu bygger företaget nya lokaler i Linköping för att kunna leverera dispensersystemen till en stor konstellation med över 3000 satelliter. Beyond Gravity ska privatiseras inom 1,5 år som en del av renodlingen till rymdområdet.